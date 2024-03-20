Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP\'nin Esenyurt Belediye Başkan adayını eleştirdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin Esenyurt Belediye Başkan adayını eleştirerek, " Ahmet Özer, yıllardan beri ilgili çevrelerin tanıdığı bir akademisyendir. Atatürk çizgisinde değil, Öcalan'ın düşüncelerine yakın bir çevrededir." dedi.
Özdağ, partisinin İBB Başkan adayı Azmi Karamahmutoğlu ve Esenyurt Belediye Başkan adayı Emin Taşkın ile Esenyurt Belediyesi önündeki meydanda vatandaşlarla bir araya geldi.
Özdağ, burada yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet Halk Partisi ile PKK terör örgütünün siyasi uzantısı DEM arasında 'Kent Uzlaşısı' adı verilen uzlaşma çerçevesinde yapılan işbirliği neticesinde Ahmet Özer, Esenyurt'ta Cumhuriyet Halk Partisinin belediye başkan adayı olarak gösterilmiştir. Ahmet Özer, yıllardan beri ilgili çevrelerin tanıdığı bir akademisyendir. Atatürk çizgisinde değil, Öcalan'ın düşüncelerine yakın bir çevrededir." diye konuştu.
Ahmet Özer'in Anayasa'dan "Türk milleti" tanımının çıkarılmasını, ülkedeki bütün okullarda Türkçe ve Kürtçe olmak üzere iki dilli eğitim istediğini ifade eden Özdağ, Özer'in Kürtçenin seçmeli ders olarak okutulmasını yetersiz bulduğunu belirtti.
Özer'in "yerel yönetimlerin kendi parlamentolarıyla yönetilmesi ve kendi savunma birlikleri olması gerektiğini" söylediğini anlatan Özdağ, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet Halk Partisinin Esenyurt'ta aday gösterdiği Ahmet Özer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyet'e düşmanlık adına her türlü fikri açıklamış ve bunu siyasette de uygulamanın mücadelesini vermiştir. Biz Zafer Partisi olarak Esenyurt'ta, İstanbul'da ve bütün Türkiye'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten taviz vermeyen, İstiklal Savaşı'mızın sonuçlarından, Cumhuriyet'in kuruluş esaslarından taviz vermeyen bütün yurttaşlarımızı, Zafer Partisini yerel seçimlerde desteklemeye davet ediyoruz. Böylece Atatürk'ün ismini kullanıp fikirlerine, emanetine ihanet edenlere gereken dersi demokratik hukuk devletinin kuralları içerisinde sandıkta vermeleri gerektiğini düşünüyor ve bu dersi vermelerini istiyoruz."
Son Dakika › Güncel › Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin Esenyurt Belediye Başkan adayını eleştirdi - Son Dakika
Malatya'da, saat 13.30 sıralarında meydana gelen kaza sonucu, yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki yaşlı adam hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve araç sürücüsü gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, F.D. idaresindeki bir tır ile Y.Ş. yönetimindeki bir kamyon çarpıştı. Kazada, sürücüler ile kamyonun içinde bulunan H.D. yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gaziantep'te, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde depremzede ve ihtiyaç sahibi 200 aile için iftar programı düzenlendi. Programda, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ecdat yadigarı eserleri sergilendi ve paylaşma kültürü vurgulandı. Ayrıca, çocuklar için oyun etkinliği düzenlendi. Programa, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü de katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye-İspanya ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini ve güvenlik alanında işbirliğinin artırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Fidan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı ve uluslararası toplumun İsrail'e baskı yapması gerektiğini vurguladı.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yaşlı ve büyüklerin tecrübesiyle iyi bir gelecek kurulabileceğini belirterek, toplumun yaşlılara gereken değeri vermesi gerektiğini vurguladı. Asya, yaşlıların hayat standartlarının yükseltilmesi için çaba gösterdiklerini ve büyüklerin tecrübeleriyle geleceğin kurulabileceğini ifade etti.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından düzenlenen Nevruz programında, terör örgütünü niteleyen bez parçalarıyla alana girmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı.
Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde inşa edilen 2 tenis kortu ve 150 kişilik tribünlü futbol sahasını törenle hizmete açtı. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, açılışta yaptığı konuşmada, bu alanın geçmişte boş bir hafriyat sahası olduğunu belirterek, buraya buz pisti ve diğer hizmet alanlarının da ekleneceğini söyledi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kişi, babasını miras meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Van'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından düzenlenen iftar programında konuşan LÖSEV Sosyal Hizmetler Genel Koordinatörü Jülide Akay, LÖSEV'in yardımlaşma ve dayanışma ruhunu artırarak çocukların ve ailelerin yüzünü güldürdüğünü belirtti. AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise sağlık sektörünün önemine vurgu yaparak desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?