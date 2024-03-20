Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP\'nin Esenyurt Belediye Başkan adayını eleştirdi

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin Esenyurt Belediye Başkan adayını eleştirerek, " Ahmet Özer, yıllardan beri ilgili çevrelerin tanıdığı bir akademisyendir. Atatürk çizgisinde değil, Öcalan'ın düşüncelerine yakın bir çevrededir." dedi.

Özdağ, partisinin İBB Başkan adayı Azmi Karamahmutoğlu ve Esenyurt Belediye Başkan adayı Emin Taşkın ile Esenyurt Belediyesi önündeki meydanda vatandaşlarla bir araya geldi.

Özdağ, burada yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet Halk Partisi ile PKK terör örgütünün siyasi uzantısı DEM arasında 'Kent Uzlaşısı' adı verilen uzlaşma çerçevesinde yapılan işbirliği neticesinde Ahmet Özer, Esenyurt'ta Cumhuriyet Halk Partisinin belediye başkan adayı olarak gösterilmiştir. Ahmet Özer, yıllardan beri ilgili çevrelerin tanıdığı bir akademisyendir. Atatürk çizgisinde değil, Öcalan'ın düşüncelerine yakın bir çevrededir." diye konuştu.

Ahmet Özer'in Anayasa'dan "Türk milleti" tanımının çıkarılmasını, ülkedeki bütün okullarda Türkçe ve Kürtçe olmak üzere iki dilli eğitim istediğini ifade eden Özdağ, Özer'in Kürtçenin seçmeli ders olarak okutulmasını yetersiz bulduğunu belirtti.

Özer'in "yerel yönetimlerin kendi parlamentolarıyla yönetilmesi ve kendi savunma birlikleri olması gerektiğini" söylediğini anlatan Özdağ, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisinin Esenyurt'ta aday gösterdiği Ahmet Özer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyet'e düşmanlık adına her türlü fikri açıklamış ve bunu siyasette de uygulamanın mücadelesini vermiştir. Biz Zafer Partisi olarak Esenyurt'ta, İstanbul'da ve bütün Türkiye'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten taviz vermeyen, İstiklal Savaşı'mızın sonuçlarından, Cumhuriyet'in kuruluş esaslarından taviz vermeyen bütün yurttaşlarımızı, Zafer Partisini yerel seçimlerde desteklemeye davet ediyoruz. Böylece Atatürk'ün ismini kullanıp fikirlerine, emanetine ihanet edenlere gereken dersi demokratik hukuk devletinin kuralları içerisinde sandıkta vermeleri gerektiğini düşünüyor ve bu dersi vermelerini istiyoruz."