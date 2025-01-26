Ümit Özdağ'dan Partisinin İzmir Mitingine Mektup: Silivri'de Tutuluyor Oluşum Şehit Mehmetçiklerimiz ve Polislerimizin Anısına Saygı Duruşudur

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(İZMİR)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin İzmir'de düzenlediği "Mehmetçik katillerine af yok" mitingine gönderdiği mektupta, "Tutuklanma nedenim; Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'ın yeni paradigma çerçevesinde Türkiye'yi Türk, Kürt, Arap federasyonuna dönüştürme çabasına Zafer Partisi'nin direnmesidir. Benim Silivri'de Erdoğan, Bahçeli ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın federasyon pazarlığına karşı tutuluyor oluşum PKK terör örgütüyle mücadelede şehit düşen Mehmetçiklerimizin, polislerimizin, yurttaşlarımızın ve onların aziz anılarının ve sevgili gazilerimizin varlığına bir saygı duruşudur" dedi.

Zafer Partisi, İzmir Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda "Mehmetçik katillerine af yok" mitingi düzenledi. Miting öncesinde Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özcan Pehlivanoğlu, Genel Başkan Ümit Özdağ'ın tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden gönderdiği mektubu okundu. Özdağ, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili İzmirliler, sevgili vatanseverler, sevgili Mustafa Kemal'in askeri, sizleri Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan selamlıyorum. Anayasa ve yasalar ihlal edilerek duruşmaların aleniliği gibi en temel hak bile yok sayılarak cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındım. Halkı, kin ve nefrete teşvik etmekten alelacele düzenlenen belgeyle yetkisiz bir mahkeme tarafından 2020-2022 arasında yaptığım sosyal medya paylaşımlarından ötürü tutuklandım. Tutuklanmamın gerçek nedeni ise ne Erdoğan'a hakaret ne halkı, kin ve düşmanlığa teşvik etmektir. Tutuklanma nedenim; Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'ın yeni paradigma çerçevesinde Türkiye'yi Türk, Kürt, Arap federasyonuna dönüştürme çabasına Zafer Partisi'nin direnmesidir.

"Bir saygı duruşudur"

Sevgili İzmirliler, ben yıllarca Güneydoğu'da şehirlerde, ilçelerde, dağda, karakollarda dolaşarak sınır ötesine geçerek terörle mücadeleyi yakından incelemiş bir bilim adamıyım. Türk ordusunun, polisinin, jandarmamızın terör örgütü PKK ile nasıl kahramanca mücadele ettiğini, alçak pusulara nasıl direndiğini görmüş, yaşamış bir insanım. Bu kahramanca mücadele de şehit edilen Mehmetçiklerimizin, polislerimizin ve yurttaşlarımızın ailelerinin yaşadığı ağır acıyı nasıl onurlu bir şekilde yaşadıklarına bizzat şahit oldum. Vatanı için gözünü, kolunu, bacağını bazen hepsini kaybeden sevgili gazilerimizin ve ailelerinin onurlu duruşlarına şahit oldum. Benim bugün Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Erdoğan, Bahçeli ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın federasyon pazarlığına karşı tutuluyor oluşum PKK terör örgütüyle mücadelede şehit düşen Mehmetçiklerimizin, polislerimizin, yurttaşlarımızın ve onların aziz anılarının ve sevgili gazilerimizin varlığına bir saygı duruşudur. Değerli İzmirliler, değerli vatanseverler, sizleri anayasamıza, vatanımıza, Atatürk'ün aziz mirası olan Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaya davet ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle kucaklıyorum."