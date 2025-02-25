Ümit Yalım'a BAYKAR'a tazminat cezası - Son Dakika
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Ümit Yalım'a BAYKAR'a tazminat cezası

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Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, "İHA-SİHA" yorumu nedeniyle BAYKAR'a ve Selçuk Bayraktar'a toplam 80 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

25.02.2025 14:07
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, "İHA-SİHA" yorumu nedeniyle BAYKAR'a ve Selçuk Bayraktar'a toplam 80 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, katıldığı canlı yayında, "Özellikle kamuoyuna bakıldığında sürekli olarak sanki AKP ve Tayyip Erdoğan gelmeden önce savunma sanayi hiç yokmuş, bunlar geldikten sonra gibi bir algı yönetimi yapılıyor. Özellikle İHA-SİHA'lar konusunda ilk milli İHA-SİHA'lar BAYKAR firması tarafından iddiası değildir. İlk milli İHA-SİHA'lar Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yapılmıştır. Verilerin genel olarak yanıltılmıştır" bölümü kullanılmıştı.

500 bin TL'lik tazminat davası açıldı

Yalım'ın açıklamalarından sonra Selçuk Bayraktar ve BAYKAR şirketine, Yalım hakkında toplam 500 bin TL'lik tazminat davası açmıştı. Davanın karar duruşması duruşması İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Ümit Yalım ve avukatları da katıldı.

40'ar bin lira tazminat

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ümit Yalım'a BAYKAR'a tazminat cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümit Yalım'a BAYKAR'a tazminat cezası - Son Dakika
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