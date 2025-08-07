UMKE 19 Bin Gönüllüyle 81 İlde Hizmette - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

UMKE 19 Bin Gönüllüyle 81 İlde Hizmette

UMKE 19 Bin Gönüllüyle 81 İlde Hizmette
07.08.2025 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, UMKE'nin 81 ilde kurulduğunu ve 19 bin gönüllü ulaştığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi'nin (UMKE) 81 ilde yapılandığını ve 19 bin gönüllüye ulaştığını bildirdi.

Çınar, UMKE Haftası dolayısıyla, Ankara'daki UMKE istasyonunda açıklamalarda bulundu.

Eray Çınar, Marmara depreminin ardından ortaya çıkan afetlerde tıbbi müdahale ekiplerinin gerekliliği doğrultusunda 2004'te hayata geçen UMKE'nin bugün 81 ilde yapılanmasını tamamladığını ve yaklaşık 19 bin gönüllüye ulaştığını belirtti.

UMKE'nin hangi durumlarda hizmet verdiğine ilişkin bilgi veren Çınar, şunları kaydetti:

"UMKE, toplu nüfus hareketliliği durumlarında, kimyasal biyolojik radyolojik nükleer tehditler (KBRN) olaylarında, toplu trafik kazalarında, özellikle spesifik afete özel sel, çığ, deprem gibi afetlerde hastane öncesinde bir yaralıyı, afetzedeyi en yakın sağlık tesisine ulaştırıncaya kadar acil sağlık hizmeti sunmakla görevli, gönüllü sağlık personellerinden oluşmaktadır.

Dünyada gönüllü sağlık çalışanlarından oluşan en büyük kapasite ülkemizde UMKE yapılanmasında mevcut. UMKE personellerimiz özellikle aldığı eğitimlerle bu müdahaleleri yaparken, bu hizmeti sunarken bulundurduğu envanterle, çalışma disipliniyle ve iş algoritmalarıyla uluslararası verifikasyonunu da aldı."

"Ekipler ileri eğitimler alıyor"

Çınar, yurt içi ve yurt dışında özellikle afetlerde hastane öncesi sağlık sunumu görevi yapan UMKE ekiplerinin eğitimlere tabi tutulduğunu aktararak, "Özellikle gönüllü başvurusunu yaptıktan sonra sağlık müdürlüğümüz tarafından organize edilen UMKE temel eğitimini alarak her biri UMKE gönüllüsü oluyor. Ardından ileri eğitimler alarak afetlerde sunmuş oldukları hizmetleri daha profesyonelce yapıyorlar. Bunun bize olan kazancı tabii ki afetlerde profesyonelce yapılan medikal kurtarma sayesinde özellikle ölümlerin ve kalıcı sakatlanmaların önüne geçiliyor." dedi.

UMKE ekiplerinin sadece afet alanlarında görev almadığını, aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunu da kadrolarının olduğu yerlerde devam ettirdiğini anlatan Çınar, afet anında ise UMKE ekiplerinin yapılan organizasyon doğrultusunda göreve gittiğini söyledi.

Çınar, afetin büyüklüğüne göre kurulan sahra hastanelerinde acil sağlık hizmeti sunduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle bu hastanelerimizde arkadaşlarımız çalışırken her türlü ameliyatın yapılabildiği, yoğun bakımlarının, servisin, acil servislerin, yine laboratuvar kapasitesinin, görüntüleme kapasitesinin, mobil tomografi hizmetinin olduğu yapılarda bu profesyonel hizmeti hem eğitimleriyle hem de profesyonel envanterlerle desteklenmiş bir şekilde hizmet sunmaktalar.

Aynı zamanda olay yerlerine transferlerini sağlamak için personel nakil araçları, yine zorlu koşullarda, zorlu coğrafyalarda olay yerine intikallerini sağlayan 4x4 arazi araçları, yine özellikle haberleşme ihtiyacı olduğu için mobil komuta araçları, aynı şekilde olay yeri yönetim araçları da bu ekibimizin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca müdahale süresini hızlandırmak amacıyla acil müdahale araçlarımız da mevcut."

UMKE ekiplerinin Türkiye'de son günlerde meydana gelen orman yangınlarında da aktif görev aldığına dikkati çeken Çınar, ekiplerin geçmişte sel felaketleri, Kahramanmaraş merkezli depremler, çığ faciası gibi birçok toplumsal olayda sağlık hizmeti sunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Sağlık Bakanlığı, Eray Çınar, Güncel, ankara, Sağlık, Yaşam, Çınar, Son Dakika

Son Dakika Güncel UMKE 19 Bin Gönüllüyle 81 İlde Hizmette - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Sahte diplomacının kirli geçmişi Polisler götürürken böyle seslenmiş Sahte diplomacının kirli geçmişi! Polisler götürürken böyle seslenmiş
Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı
Trump’ın verdiği sürenin dolmasına iki gün kala Putin ile kritik görüşme Trump'ın verdiği sürenin dolmasına iki gün kala Putin ile kritik görüşme
Sahte psikolog “Dernek başkanıyım“ deyip halı yıkamacılardan para toplamış Sahte psikolog "Dernek başkanıyım" deyip halı yıkamacılardan para toplamış
Tüm dinlerin düşmanı Ayasofya’yı İncil ile yakmaya çalışmış Tüm dinlerin düşmanı! Ayasofya'yı İncil ile yakmaya çalışmış
Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ’’seri katil’’ ihtimalini güçlendirdi Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ''seri katil'' ihtimalini güçlendirdi
Bu sene verim yüksek Van’da kayısının kilosu 300 TL’ye satılıyor Bu sene verim yüksek! Van'da kayısının kilosu 300 TL'ye satılıyor
Epstein’in gizli arşivi açıldı Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı Epstein'in gizli arşivi açıldı! Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı

11:05
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit ailelerine özel mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine özel mektup
10:26
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin’e görüşme çağrısında bulundu
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısında bulundu
09:31
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
08:02
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
15:17
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye’ye mal edeceklerdi
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye'ye mal edeceklerdi
15:06
ABD’li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
15:00
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
14:53
Nikah esnasında mehir talebini duyan imam, gelini tebrik etti
Nikah esnasında mehir talebini duyan imam, gelini tebrik etti
14:44
Fatih Terim yeni takımına hayırlı uğurlu olsun
Fatih Terim yeni takımına hayırlı uğurlu olsun
14:32
Mustafa Şentop’tan Makedonya’daki üniversite iddialarına sert yanıt
Mustafa Şentop'tan Makedonya'daki üniversite iddialarına sert yanıt
14:32
Zamanlaması manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
Zamanlaması manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
14:27
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
14:23
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı Özel buluşma iptal edildi
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 11:15:31. #7.13#
SON DAKİKA: UMKE 19 Bin Gönüllüyle 81 İlde Hizmette - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.