UMKE 19 Bin Gönüllüyle 81 İlde Hizmette

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi'nin (UMKE) 81 ilde yapılandığını ve 19 bin gönüllüye ulaştığını bildirdi.

Çınar, UMKE Haftası dolayısıyla, Ankara'daki UMKE istasyonunda açıklamalarda bulundu.

Eray Çınar, Marmara depreminin ardından ortaya çıkan afetlerde tıbbi müdahale ekiplerinin gerekliliği doğrultusunda 2004'te hayata geçen UMKE'nin bugün 81 ilde yapılanmasını tamamladığını ve yaklaşık 19 bin gönüllüye ulaştığını belirtti.

UMKE'nin hangi durumlarda hizmet verdiğine ilişkin bilgi veren Çınar, şunları kaydetti:

"UMKE, toplu nüfus hareketliliği durumlarında, kimyasal biyolojik radyolojik nükleer tehditler (KBRN) olaylarında, toplu trafik kazalarında, özellikle spesifik afete özel sel, çığ, deprem gibi afetlerde hastane öncesinde bir yaralıyı, afetzedeyi en yakın sağlık tesisine ulaştırıncaya kadar acil sağlık hizmeti sunmakla görevli, gönüllü sağlık personellerinden oluşmaktadır.

Dünyada gönüllü sağlık çalışanlarından oluşan en büyük kapasite ülkemizde UMKE yapılanmasında mevcut. UMKE personellerimiz özellikle aldığı eğitimlerle bu müdahaleleri yaparken, bu hizmeti sunarken bulundurduğu envanterle, çalışma disipliniyle ve iş algoritmalarıyla uluslararası verifikasyonunu da aldı."

"Ekipler ileri eğitimler alıyor"

Çınar, yurt içi ve yurt dışında özellikle afetlerde hastane öncesi sağlık sunumu görevi yapan UMKE ekiplerinin eğitimlere tabi tutulduğunu aktararak, "Özellikle gönüllü başvurusunu yaptıktan sonra sağlık müdürlüğümüz tarafından organize edilen UMKE temel eğitimini alarak her biri UMKE gönüllüsü oluyor. Ardından ileri eğitimler alarak afetlerde sunmuş oldukları hizmetleri daha profesyonelce yapıyorlar. Bunun bize olan kazancı tabii ki afetlerde profesyonelce yapılan medikal kurtarma sayesinde özellikle ölümlerin ve kalıcı sakatlanmaların önüne geçiliyor." dedi.

UMKE ekiplerinin sadece afet alanlarında görev almadığını, aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunu da kadrolarının olduğu yerlerde devam ettirdiğini anlatan Çınar, afet anında ise UMKE ekiplerinin yapılan organizasyon doğrultusunda göreve gittiğini söyledi.

Çınar, afetin büyüklüğüne göre kurulan sahra hastanelerinde acil sağlık hizmeti sunduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle bu hastanelerimizde arkadaşlarımız çalışırken her türlü ameliyatın yapılabildiği, yoğun bakımlarının, servisin, acil servislerin, yine laboratuvar kapasitesinin, görüntüleme kapasitesinin, mobil tomografi hizmetinin olduğu yapılarda bu profesyonel hizmeti hem eğitimleriyle hem de profesyonel envanterlerle desteklenmiş bir şekilde hizmet sunmaktalar.

Aynı zamanda olay yerlerine transferlerini sağlamak için personel nakil araçları, yine zorlu koşullarda, zorlu coğrafyalarda olay yerine intikallerini sağlayan 4x4 arazi araçları, yine özellikle haberleşme ihtiyacı olduğu için mobil komuta araçları, aynı şekilde olay yeri yönetim araçları da bu ekibimizin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca müdahale süresini hızlandırmak amacıyla acil müdahale araçlarımız da mevcut."

UMKE ekiplerinin Türkiye'de son günlerde meydana gelen orman yangınlarında da aktif görev aldığına dikkati çeken Çınar, ekiplerin geçmişte sel felaketleri, Kahramanmaraş merkezli depremler, çığ faciası gibi birçok toplumsal olayda sağlık hizmeti sunduğunu sözlerine ekledi.