UMKE Personeli Bingöl'de Arama Kurtarma Eğitimi Alıyor - Son Dakika
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UMKE Personeli Bingöl'de Arama Kurtarma Eğitimi Alıyor

UMKE Personeli Bingöl\'de Arama Kurtarma Eğitimi Alıyor

Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli, Bingöl'de kurulan lojistik merkezde arama kurtarma eğitimi alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından deprem açısından riskli iller arasında bulunan Bingöl'de kurulan UMKE Lojistik Merkezi'nde, personelin afet durumunda arama kurtarma çalışmalarında aktif görev alabilmesi için eğitim başlatıldı. Eğitim kapsamında teorik ve uygulamalı eğitimler verilen personel, AFAD ekipleriyle koordineli şekilde çalışacak seviyeye ulaştı. Bingöl'ün deprem riski yüksek bir il olması nedeniyle UMKE personeline yönelik bu eğitimlerin önemi büyük.

20.03.2024 11:05
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Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli, Sağlık Bakanlığı tarafından deprem açısından riskli iller arasında bulunan Bingöl'de kurulan lojistik merkezde, profesyonel arama kurtarma eğitimi alıyor.

Sağlık Bakanlığınca kentte 49 bin metrekarelik alana kurulan UMKE Lojistik Merkezi'nde, personelin, afet durumunda medikal hizmetin yanı sıra arama kurtarma çalışmalarında da aktif görev alması için eğitim başlatıldı. Eğitim araştırma hastanesi niteliğinde konteyner ve çadırlardan oluşan 200 yataklı sahra hastanesi, helikopter pisti, Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) Birimi ve tam donanımlı lojistik merkezi kuruldu.

Uygulama kapsamında eğitim verilen gruplardan biri de Kırıkkale, Bitlis, Muş, Şırnak, Hakkari ve Trabzon'dan gelen 120 gönüllü UMKE personelinin yer aldığı grup oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde deprem, arama kurtarma, ilk yardım, olay yönetimi ve koordinasyon gibi konularda uzmanlardan teorik eğitim alan grup, sahada gerçekleştirdikleri uygulamalı eğitimlerle de deneyim kazandı.

Personel, arama kurtarma çalışmalarında AFAD ekipleri ile organize şekilde çalışacak seviyeye ulaştı.

"Bu eğitim sayesinde arama kurtarma faaliyeti de gerçekleştireceğiz"

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Veysel Tosun, AA muhabirine, Türkiye'de UMKE hizmetleri kapsamında deprem tedbirlerine ilişkin yürütülen çalışmalarda, Bingöl'ün 12. bölge olarak belirlenerek hizmet verdiğini söyledi.

UMKE Lojistik Merkezi'nin sağlık hizmetlerinin yanı sıra afet eğitimlerinin yapılması için de uygun potansiyele sahip olduğunu ifade eden Tosun, deprem durumunda arama kurtarma faaliyetlerini de yürütebilmesi açısından UMKE personeline yönelik eğitim programı başlatıldığını belirtti.

Tosun, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından UMKE personelimize yönelik bir afet anında medikal çalışmaların yanında artık arama kurtarma faaliyetlerine de katılmaları için bir eğitim başlattık. Türkiye'de ilk defa ilimizde gerçekleştirilen bu eğitimin şu an dördüncüsünü yapmaktayız. Beş gün süren bu eğitimlere Kırıkkale, Bitlis, Muş, Şırnak, Hakkari ve Trabzon'dan gelen personel katıldı. Şu anda 120 gönüllümüze eğitim vermiş bulunmaktayız. Bu eğitimler sayesinde artık bir afet durumunda medikal kurtarma dışında arama kurtarma faaliyeti de gerçekleştireceğiz. Bu çalışmayı Bingöl'de yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz."

Bingöl'ün deprem riski yüksek illerden biri olması nedeniyle olası afet durumunda süreci hızlı bir şekilde yönetebilmek için her türlü hazırlığı yaptıklarını anlatan Tosun, personel sayılarının da yeterli olduğunu aktardı.

Trabzon UMKE Sorumlusu Serkan Sayar da Bingöl'ün bu eğitimler için alt yapısının uygun olduğunu anlatarak, önemli bir eğitim aldıklarını aktardı.

Şırnak'tan gelen UMKE personeli Şükrü Acar, yaklaşık 10 yıldır UMKE'de aktif olarak çalıştığını belirterek, "Çok donanımlı bir sahada eğitim aldık. Afet durumunda can kurtarmaya hazırız. Medikal kurtarmanın yanında arama kurtarma çalışması da yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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