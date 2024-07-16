Umman'ın başkenti Maskat'ta silahlı saldırı: 1'i polis 6 kişi öldü, 28 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Umman'ın başkenti Maskat'ta silahlı saldırı: 1'i polis 6 kişi öldü, 28 kişi yaralandı

Umman'ın başkenti Maskat'ta bir cami yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 1'i polis 6 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 3 zanlı öldürüldü. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, saldırıda ölenlerden 4'ünün Pakistanlı olduğunu açıkladı ve yaralanan Pakistanlılara destek sağladıklarını belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadı ve Umman ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

16.07.2024 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen silahlı saldırıda 1'i polis 6 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı bildirildi.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, Maskat'ın El-Vadi el-Kebir bölgesinde bir cami yakınında silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1'i polis, 6 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında polis, ambulans ve sivil savunma ekiplerinden 4 kişinin olduğu çeşitli uyruklardan 28 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Haberde, saldırıyı düzenledikleri belirlenen 3 zanlının öldürüldüğü kaydedildi.

Umman Sultanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, güvenlik önlemlerinin alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilirken, olayın nedenine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Maskat'ta düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerden 4'ünün Pakistanlı olduğu, yaralılar arasında da Pakistanlıların bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Pakistan'ın Maskat Büyükelçiliğinin yetkililerle temas halinde olduğu, durumu izlediğini ve olayda yaralanan Pakistanlılara tam destek sağlamak için gerekli tüm adımları attığı aktarıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Maskat'ta düzenlenen silahlı saldırıya tepki gösterdi.

Güvenlik ve istikrarını korumak için aldığı tüm tedbirler konusunda Umman ile dayanışma içinde olacakları kaydedilen açıklamada, "BAE, bu suç eylemlerini güçlü bir şekilde kınıyor. Güvenlik ve istikrarı hedef alan, halkın hayatını tehlikeye atmayı amaçlayan ve uluslararası hukuka aykırı olan her türlü şiddeti reddediyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, Maskat, Cami, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umman'ın başkenti Maskat'ta silahlı saldırı: 1'i polis 6 kişi öldü, 28 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:39 TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı, Genel Kurul ertelendi TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı, Genel Kurul ertelendi
23:09 Trump’a suikast girişiminde ’’İran’’ iddiası: İstihbarat haftalar öncesinde gelmişti Trump'a suikast girişiminde ''İran'' iddiası: İstihbarat haftalar öncesinde gelmişti
22:38 Ölümden dönen Trump, coşkulu kalabalık karşısında gözyaşlarını zor tuttu Ölümden dönen Trump, coşkulu kalabalık karşısında gözyaşlarını zor tuttu
21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan üstü kapalı “Suriye“ mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı "Suriye" mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var
18:22 Depremin vurduğu Malatya’da esnaf şimdi de sokakta kaldı Belediye başkanını istifaya çağırdılar Depremin vurduğu Malatya'da esnaf şimdi de sokakta kaldı! Belediye başkanını istifaya çağırdılar
23:06 Batshuayi detayı çok konuşulur Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay Oğuz Aydın göndermesi Batshuayi detayı çok konuşulur! Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay Oğuz Aydın göndermesi
19:58 Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
18:49 EURO 2024’ün en iyi 10 golü açıkladı 2 yıldızımız birden listede EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıkladı! 2 yıldızımız birden listede
18:27 MHP’den ’“el öpme“ eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP’ye yakışan bir tavır MHP'den '"el öpme" eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır
18:26 Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1’i ağır 10 kişi yaralı Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1'i ağır 10 kişi yaralı
18:17 UEFA Uluslar Ligi’ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu
17:55 Fenerbahçe servet teklif etmişti En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı Fenerbahçe servet teklif etmişti! En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı
17:42 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 00:26:27. #1.11#
SON DAKİKA: Umman'ın başkenti Maskat'ta silahlı saldırı: 1'i polis 6 kişi öldü, 28 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement