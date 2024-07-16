Umman'ın başkenti Maskat'ta silahlı saldırı: 1'i polis 6 kişi öldü, 28 kişi yaralandı

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Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen silahlı saldırıda 1'i polis 6 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı bildirildi.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, Maskat'ın El-Vadi el-Kebir bölgesinde bir cami yakınında silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1'i polis, 6 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında polis, ambulans ve sivil savunma ekiplerinden 4 kişinin olduğu çeşitli uyruklardan 28 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Haberde, saldırıyı düzenledikleri belirlenen 3 zanlının öldürüldüğü kaydedildi.

Umman Sultanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, güvenlik önlemlerinin alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilirken, olayın nedenine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Maskat'ta düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerden 4'ünün Pakistanlı olduğu, yaralılar arasında da Pakistanlıların bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Pakistan'ın Maskat Büyükelçiliğinin yetkililerle temas halinde olduğu, durumu izlediğini ve olayda yaralanan Pakistanlılara tam destek sağlamak için gerekli tüm adımları attığı aktarıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Maskat'ta düzenlenen silahlı saldırıya tepki gösterdi.

Güvenlik ve istikrarını korumak için aldığı tüm tedbirler konusunda Umman ile dayanışma içinde olacakları kaydedilen açıklamada, "BAE, bu suç eylemlerini güçlü bir şekilde kınıyor. Güvenlik ve istikrarı hedef alan, halkın hayatını tehlikeye atmayı amaçlayan ve uluslararası hukuka aykırı olan her türlü şiddeti reddediyor." ifadelerine yer verildi.