Umman, Irak ve Kuveyt'ten Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Umman, Irak ve Kuveyt'ten Netanyahu'ya Tepki

14.08.2025 20:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umman, Irak ve Kuveyt, Netanyahu'nun 'Büyük İsrail' planına karşı uluslararası hukuka aykırı diyor.

Umman, Irak ve Kuveyt, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Büyük İsrail" vizyonuyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Netanyahu'nun uluslararası hukuku açıkça ihlal eden, Filistin halkının Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki topraklarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma konusundaki meşru haklarını ihlal eden yasa dışı yayılmacı planlarını reddettikleri" belirtildi.

Açıklamada, "Bu yayılmacı öneriler, bölgenin güvenlik ve istikrarına doğrudan bir tehdit oluşturmakta, düşmanlık ve gerginlik duygularını körüklemektedir. Oysa ki bölge ülkeleri arasında sükunet ve işbirliğine, ulusal egemenlik ilkelerine ve iyi komşuluk ilişkilerine saygı gösterilmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Umman'ın "bölge ülkelerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleme konusundaki kararlı tutumu, ulusal yapıları zayıflatmayı veya bölgenin siyasi coğrafyasını değiştirmeyi hedefleyen tüm planları kesin bir şekilde reddettiği" vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma "bu saldırgan politikalara karşı net bir tavır alma, Filistin halkının haklarını koruma, bölgede adil ve kapsamlı barışın sağlanmasını garanti altına alma" çağrısı yapıldı.

Irak

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İşgalci oluşumun sözde 'Büyük İsrail vizyonu' olarak adlandırılan ve bu oluşumun yayılmacı emellerini, bölgenin güvenliğini ve istikrarını baltalama çabasını açıkça ortaya koyan açıklamalarını en güçlü ifadelerle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu söylemlerin devletlerin egemenliğine yönelik açık bir provokasyon, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlali anlamına geldiği, bu tür politikalara karşı Arap ve uluslararası düzeyde net ve kararlı bir tutum sergilenmesi gerektiği vurgulandı.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "İsrail Başbakanı'nın Arap ülkelerinin topraklarının bir kısmının ilhakına ilişkin yaptığı açıklamaları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kuveyt'in, uluslararası hukukun kural ve ilkeleriyle BM Şartı'nı ihlal eden yayılmacı ve kışkırtıcı söylemleri reddettiği, ayrıca Arap devletlerinin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Netanyahu "tarihi ve manevi bir misyon üstlendiğini" iddia etmişti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

İ24 News muhabirinin kendisine sorduğu "Büyük İsrail" vizyonuna karşı bir bağ hissedip hissetmediği sorusuna Netanyahu, "Çok" yanıtını vermişti.

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Şaron Gal, kısa süre önce Netanyahu'ya "Büyük İsrail"i simgeleyen bir muska hediye etmişti.

"Büyük İsrail" ifadesi, Siyonist Revizyonist Hareket'in kurucusu ve iktidardaki Likud Partisi'nin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky dahil olmak üzere bazı siyonistler tarafından, günümüz İsrail'inin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Kuveyt, Hukuk, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umman, Irak ve Kuveyt'ten Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Özel’in sözleri sonrası gündem oldu Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası Özel'in sözleri sonrası gündem oldu! Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası
Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
İbrahim Tatlıses’ten 2. Megri Megri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri de var İbrahim Tatlıses'ten 2. Megri Megri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de var
Süper Kupa’nın sahibi Paris Saint Germain Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint Germain
Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa’yı kazandı Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa'yı kazandı
Samsun’da trafik kazası 8 kişi yaralandı Samsun'da trafik kazası! 8 kişi yaralandı
Emlakçıyı arayıp “Arkadaşımı öldürdüm“ diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı Emlakçıyı arayıp "Arkadaşımı öldürdüm" diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
14’üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti 14'üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti

19:11
Murat Kapki’nin savcılık ifadesi olay Sözleri Mücahit Birinci’yi zora sokacak
Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
18:27
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
17:24
Adli Tıp: Murat Çalık’ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
Adli Tıp: Murat Çalık'ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
17:50
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
09:18
TFF’den yabancı talebine ret
TFF'den yabancı talebine ret
09:09
Togg’un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti
Togg'un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti
09:06
TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı
TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı
09:05
Mutluluğu kısa sürdü Aleyna Dalveren’den sitem dolu paylaşım
Mutluluğu kısa sürdü! Aleyna Dalveren'den sitem dolu paylaşım
08:41
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Gürcistan’dan Türkiye’ye böyle getirildi
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Gürcistan'dan Türkiye'ye böyle getirildi
08:28
Ve mutlu son Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’de
Ve mutlu son! Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de
08:23
Kobra Murat’ın kızına takı şöleni Altınlar havada uçuştu, dövizlerden şemsiye yapıldı
Kobra Murat'ın kızına takı şöleni! Altınlar havada uçuştu, dövizlerden şemsiye yapıldı
07:49
Hatay ve Mersin’de orman yangınları ikinci günde Ekipler alevlerin arasında kaldı
Hatay ve Mersin'de orman yangınları ikinci günde! Ekipler alevlerin arasında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 20:14:23. #7.12#
SON DAKİKA: Umman, Irak ve Kuveyt'ten Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.