Umman, Irak ve Kuveyt'ten Netanyahu'ya Tepki

Umman, Irak ve Kuveyt, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Büyük İsrail" vizyonuyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Netanyahu'nun uluslararası hukuku açıkça ihlal eden, Filistin halkının Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki topraklarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma konusundaki meşru haklarını ihlal eden yasa dışı yayılmacı planlarını reddettikleri" belirtildi.

Açıklamada, "Bu yayılmacı öneriler, bölgenin güvenlik ve istikrarına doğrudan bir tehdit oluşturmakta, düşmanlık ve gerginlik duygularını körüklemektedir. Oysa ki bölge ülkeleri arasında sükunet ve işbirliğine, ulusal egemenlik ilkelerine ve iyi komşuluk ilişkilerine saygı gösterilmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Umman'ın "bölge ülkelerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleme konusundaki kararlı tutumu, ulusal yapıları zayıflatmayı veya bölgenin siyasi coğrafyasını değiştirmeyi hedefleyen tüm planları kesin bir şekilde reddettiği" vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma "bu saldırgan politikalara karşı net bir tavır alma, Filistin halkının haklarını koruma, bölgede adil ve kapsamlı barışın sağlanmasını garanti altına alma" çağrısı yapıldı.

Irak

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İşgalci oluşumun sözde 'Büyük İsrail vizyonu' olarak adlandırılan ve bu oluşumun yayılmacı emellerini, bölgenin güvenliğini ve istikrarını baltalama çabasını açıkça ortaya koyan açıklamalarını en güçlü ifadelerle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu söylemlerin devletlerin egemenliğine yönelik açık bir provokasyon, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlali anlamına geldiği, bu tür politikalara karşı Arap ve uluslararası düzeyde net ve kararlı bir tutum sergilenmesi gerektiği vurgulandı.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "İsrail Başbakanı'nın Arap ülkelerinin topraklarının bir kısmının ilhakına ilişkin yaptığı açıklamaları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kuveyt'in, uluslararası hukukun kural ve ilkeleriyle BM Şartı'nı ihlal eden yayılmacı ve kışkırtıcı söylemleri reddettiği, ayrıca Arap devletlerinin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Netanyahu "tarihi ve manevi bir misyon üstlendiğini" iddia etmişti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

İ24 News muhabirinin kendisine sorduğu "Büyük İsrail" vizyonuna karşı bir bağ hissedip hissetmediği sorusuna Netanyahu, "Çok" yanıtını vermişti.

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Şaron Gal, kısa süre önce Netanyahu'ya "Büyük İsrail"i simgeleyen bir muska hediye etmişti.

"Büyük İsrail" ifadesi, Siyonist Revizyonist Hareket'in kurucusu ve iktidardaki Likud Partisi'nin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky dahil olmak üzere bazı siyonistler tarafından, günümüz İsrail'inin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanıldı.