Umman-Türkiye İş Konseyi Başkanı: İki ülke arasında güçlü iş birliği fırsatları var - Son Dakika
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Umman-Türkiye İş Konseyi Başkanı: İki ülke arasında güçlü iş birliği fırsatları var

Umman-Türkiye İş Konseyi Başkanı: İki ülke arasında güçlü iş birliği fırsatları var

Umman-Türkiye İş Konseyi Başkanı Salim Abdullah er-Ravvas, Türkiye ile Umman arasındaki ilişkilerin "çok köklü" olduğunu belirterek iki ülke arasında enerji, yatırım ve turizm alanlarında "umut vadeden" iş birliği fırsatları bulunduğunu söyledi.

03.05.2025 17:18
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Umman- Türkiye İş Konseyi Başkanı Salim Abdullah er-Ravvas, Türkiye ile Umman arasındaki ilişkilerin "çok köklü" olduğunu belirterek iki ülke arasında enerji, yatırım ve turizm alanlarında "umut vadeden" iş birliği fırsatları bulunduğunu söyledi.

Ravvas, Umman'ın başkenti Maskat'ta AA muhabirine verdiği röportajda, 15-17 Aralık 2025 tarihlerinde Maskat'ta düzenlenecek Umman-Türkiye İş Forumu ve Fuarı'na ev sahipliği yapacaklarını duyurdu.

"Türkiye ile Umman arasındaki ilişkiler çok eskiye dayanıyor ve ülkeler arasında güçlü bir dostluk mevcut. Sultan Heysem bin Tarık'ın Türkiye ziyareti ve imzalanan anlaşmalar bu ilişkileri daha da güçlendirdi." diyen Ravvas, ziyaretlerin ve imzalanan mutabakatların turizm ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda olumlu yansımaları olduğunu vurguladı.

5 milyar dolarlık ticaret hedefi

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 1.5 milyar doları aştığını belirten Ravvas, "Yapılan anlaşmaların ardından bu rakamın 5 milyar dolara ulaşabileceğine inanıyoruz." dedi.

Umman'da ve Türkiye'de yatırım için geniş alanlar bulunduğunu dile getiren Ravvas, özellikle turizm, inşaat ve sanayi sektörlerinde ortak projeleri teşvik ettiklerini söyledi.

Ravvas, Türk şirketlerinin Umman'da farklı sektörlerde faaliyet gösterdiğini, aynı şekilde Umman sermayesinin de Türkiye'de özellikle gayrimenkul ve denizcilik sektörlerine yöneldiğini ifade etti.

Enerjide Türk iş birliğine açık kapı

Umman'ın enerji dönüşüm vizyonuna değinen Ravvas, Türkiye'nin bu alanda gelişmiş bir sanayi ülkesi olarak önemli katkılar sunabileceğini belirtti.

"Umman'da enerji alanında büyük fırsatlar var. Türk şirketlerini bu alana yatırım yapmaları için davet ediyoruz." diyen Ravvas, özellikle yeşil hidrojen, doğalgaz ve yenilenebilir enerji alanlarında iş birliğine açık olduklarını vurguladı.

Umman'ın 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedeflediğini hatırlatan Ravvas, 2030'a kadar enerji karışımında yenilenebilir kaynakların payını yüzde 30'a çıkarmayı, 2040'ta ise bu oranı yüzde 70'e yükseltmeyi planladıklarını kaydetti.

Yatırımcılara cazip teşvikler

Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasının da yatırımları olumlu etkileyeceğini vurgulayan Umman-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ravvas, "Bu tür anlaşmalar, yatırımcılar ve iş insanları için büyük bir teşvik anlamına geliyor." diye konuştu.

Ravvas, Umman'ın yabancı yatırımcılar için yüzde yüz mülkiyet hakkı, 30 yıla kadar vergi muafiyeti ve serbest bölgelerde gümrük muafiyeti gibi cazip avantajlar sunduğunu aktardı.

Turizmde karşılıklı potansiyel yüksek

Turizm alanında da önemli iş birliği potansiyeline dikkat çeken Ravvas, yıllık yaklaşık 100 bin Ummanlının Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek, "Türkiye, büyük ve önemli bir turizm destinasyonu. Aynı şekilde Umman'ın da büyük turizm potansiyeli var. Türk turistleri Umman'a bekliyoruz." dedi.

Son olarak da Ravvas, iki ülke arasında karşılıklı turizmin gelişmesinin ekonomik ve kültürel ilişkilere katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Türkiye ile Umman arasında 28 Kasım'da Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın huzurunda 10 anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye İş Konseyi, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Güncel, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umman-Türkiye İş Konseyi Başkanı: İki ülke arasında güçlü iş birliği fırsatları var - Son Dakika

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