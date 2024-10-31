Umman ve Cezayir'den İsrail'e Dur Dedi!

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Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, İsrail'in Filistin topraklarına, Lübnan'a, Suriye'ye ve İran'a yönelik saldırılarının derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Umman Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Tebbun'un ziyareti sonrası iki ülke tarafından ortak açıklama yapıldı.

Ortak açıklamaya göre iki lider, iki ülke arasındaki ilişkileri daha geniş ufuklara, daha geniş ve kapsamlı alanlara ilerletme yolunda atılan adımlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi, ayrıca yenilenebilir enerji, petrokimya, çöl tarımı, teknoloji, turizm ve diğer alanlarda ortaklıkların ve ortak projelerin yürütüleceği Umman-Cezayir Ortak Yatırım Fonu kurma girişiminden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İsrail'in Filistin topraklarına, Lübnan'a, Suriye'ye ve İran'a yönelik saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini vurgulayan iki lider, Filistinlilerin işgale son verme ve iki devletli çözüm temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurma hakkına sahip olduğuna dikkati çekti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 3 günlük ziyaret kapsamında 28 Ekim'de Mısır'dan Umman'a gelmişti.

Tebbun, 29 Ekim'de Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bölgedeki durumu ve iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme yollarını görüşmüştü.

Görüşmenin ardından başkent Muskat'taki El-Alem Sarayı'nda taraflar arasında eğitim, yatırım, finansal hizmetler, medya, çevre ve sürdürülebilir kalkınma gibi çeşitli alanları kapsayan 8 işbirliği mutabakatı imzalanmıştı.

Cezayir'de eylül ayında yapılan seçimlerde ikinci dönem için yeniden seçilmesinin ardından Tebbun, ilk kez Umman'ı ziyaret etti.