Ümraniye'de Gaspa Operasyon: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ümraniye'de Gaspa Operasyon: 3 Şüpheli Tutuklandı

Ümraniye\'de Gaspa Operasyon: 3 Şüpheli Tutuklandı
08.07.2025 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bankadan para çeken C.G.'yi gasbeden şüpheliler, polis operasyonuyla yakalandı ve tutuklandı.

ÜMRANİYE'de bankadan parayla çıkan C.G.'yi takip edip otomobiliyle kırmızı ışıkta durduğu sırada içinde 600 bin lira bulunan çantayı gasbeden şüpheliler, polisin film gibi operasyonuyla yakalandı. Gasp yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin, kamera görüntüleri kullanılarak yaklaşık 100 kilometre takip edilerek polis tarafından yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerle birlikte gasbedilen paranın büyük bölümü ele geçirildi. Gasbettikleri parayla kız arkadaşlarına hediye bilezik aldıkları öğrenilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye, İMES sanayi sitesi çıkışında 16 Haziran saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, C.G. bir bankadan, çalıştığı şirkete ait 600 bin lirayı çekerek iş yerine doğru yola çıktı. Polis kayıtlarına göre, trafik ışıklarında kırmızı yanınca duran C.G.'nin yanına motosikletle iki kişi yaklaştı. Motosikletin arkasında bulunan şüpheli aşağı inerek C.G.'nin kullandığı otomobilin ön camını kırıp, içindeki çantayı gasbetti. Kısa bir mücadelenin ardından çantayı alan şüpheli kendisini motosikletle bekleyen arkadaşıyla birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis olayın bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin gasp olayını gerçekleştirip hızla olay yerinden kaçtıkları belirlendi. Yapılan incelemede şüphelilerin bir arkadaşlarının da otomobille arkadan onları takip ederek gözcülük yaptığı belirlendi.

GÜVENLİK KAMERALARIYLA 100 KİLOTMETRE TAKİP EDİLDİLER

Gasp Büro Amirliği ekipleri görüntülerin izini sürerek takibe başladı. Yüzlerce saat güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesinin ardından şüpheliler Tekirdağ'a kadar takip edildi. Tekirdağ'da gittikleri adres belirlenen şüphelilerin kimliğinin tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

4 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI, ŞÜPHELİLER KOVALANARAK YAKALANDI

İstanbul ve Tekirdağ'da şüphelileri yakalamak için 4 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı baskınlarda 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada gasbedilen paranın büyük bölümü ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin gasp yaparken giydikleri montlar, kasklar ile bir ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyon sırasında bir şüphelinin polisten kaçmaya çalıştığı, dakikalarca süren kovalamacının ardından yakalandığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler olayla ilgili sorgulandı. Şüpheliler Erkan O.(39), Emre Kılıç(39) ve U.A.Ö.'nün (17) daha önceden suç kayıtları olduğu belirlendi. Şüphelilerden Erkan O. hakkında 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı ortaya çıktı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis soruşturması sonucu şüphelilerin gasp olayından sonra paranın bir kısmıyla kız arkadaşlarına hediye bilezik aldıkları öğrenildi. Şüphelilerden Erkan O. ile Emre Kılıç Asayiş Şube Müdürlüğü'nden, yaşı küçük olan U.A.Ö. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Operasyon, Güvenlik, Ümraniye, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Polis, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de Gaspa Operasyon: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Barım’a tutukluluk devam kararı: Ünlüler gözyaşlarıyla adliyeden ayrıldı Ayşe Barım'a tutukluluk devam kararı: Ünlüler gözyaşlarıyla adliyeden ayrıldı
Fenerbahçe, Makedon ekibinin hisselerini satın aldı Fenerbahçe, Makedon ekibinin hisselerini satın aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme sona erdi
DEM Partili Pervin Buldan: Şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diliyorum DEM Partili Pervin Buldan: Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diliyorum
Giresunspor’a Süper Lig müjdesi Giresunspor'a Süper Lig müjdesi
Ayşe Barım’ın davasında 12 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı Ayşe Barım'ın davasında 12 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı
Kıskanç sevgili dehşeti: Kız arkadaşıyla konuşan adamın kulağını kesti Kıskanç sevgili dehşeti: Kız arkadaşıyla konuşan adamın kulağını kesti
12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Bakan Güler’den ilk açıklama 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Bakan Güler'den ilk açıklama
1. Lig’de yeni sezonun fikstürü çekildi İşte ilk haftanın maçları 1. Lig'de yeni sezonun fikstürü çekildi! İşte ilk haftanın maçları
Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma
Osimhen mesaj yolladı: Size geleceğim, Napoli ile anlaşın Osimhen mesaj yolladı: Size geleceğim, Napoli ile anlaşın

11:38
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
10:45
Bahçeli’den Özgür Özel’e hem tepki hem destek
Bahçeli'den Özgür Özel'e hem tepki hem destek
09:48
Lise eğitimi yeniden şekilleniyor İşte ön plana çıkan model
Lise eğitimi yeniden şekilleniyor! İşte ön plana çıkan model
09:31
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel’den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
08:10
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
17:39
Avrupa devleri Türk yıldızlara kancayı tek tek takıyor
Avrupa devleri Türk yıldızlara kancayı tek tek takıyor
17:28
Luka Modric’i resmen açıkladılar Ağustos ayında yeni takımına katılıyor
Luka Modric'i resmen açıkladılar! Ağustos ayında yeni takımına katılıyor
17:22
İtalyanlar Fenerbahçe’nin istediği yıldızı açıkladı Özel jeti bile hazır
İtalyanlar Fenerbahçe'nin istediği yıldızı açıkladı! Özel jeti bile hazır
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti’den ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama
16:39
Akasya Asıltürkmen: Önceki hayatımda katildim, öldürme potansiyelim var
Akasya Asıltürkmen: Önceki hayatımda katildim, öldürme potansiyelim var
16:38
Paralimpik sporcunun 12 yılda kazandığı madalya sayısı görenleri hayrete düşürdü
Paralimpik sporcunun 12 yılda kazandığı madalya sayısı görenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 12:25:01. #7.12#
SON DAKİKA: Ümraniye'de Gaspa Operasyon: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.