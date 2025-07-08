Ümraniye\'de Gaspa Operasyon: 3 Şüpheli Tutuklandı

ÜMRANİYE'de bankadan parayla çıkan C.G.'yi takip edip otomobiliyle kırmızı ışıkta durduğu sırada içinde 600 bin lira bulunan çantayı gasbeden şüpheliler, polisin film gibi operasyonuyla yakalandı. Gasp yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin, kamera görüntüleri kullanılarak yaklaşık 100 kilometre takip edilerek polis tarafından yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerle birlikte gasbedilen paranın büyük bölümü ele geçirildi. Gasbettikleri parayla kız arkadaşlarına hediye bilezik aldıkları öğrenilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye, İMES sanayi sitesi çıkışında 16 Haziran saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, C.G. bir bankadan, çalıştığı şirkete ait 600 bin lirayı çekerek iş yerine doğru yola çıktı. Polis kayıtlarına göre, trafik ışıklarında kırmızı yanınca duran C.G.'nin yanına motosikletle iki kişi yaklaştı. Motosikletin arkasında bulunan şüpheli aşağı inerek C.G.'nin kullandığı otomobilin ön camını kırıp, içindeki çantayı gasbetti. Kısa bir mücadelenin ardından çantayı alan şüpheli kendisini motosikletle bekleyen arkadaşıyla birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis olayın bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin gasp olayını gerçekleştirip hızla olay yerinden kaçtıkları belirlendi. Yapılan incelemede şüphelilerin bir arkadaşlarının da otomobille arkadan onları takip ederek gözcülük yaptığı belirlendi.

GÜVENLİK KAMERALARIYLA 100 KİLOTMETRE TAKİP EDİLDİLER

Gasp Büro Amirliği ekipleri görüntülerin izini sürerek takibe başladı. Yüzlerce saat güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesinin ardından şüpheliler Tekirdağ'a kadar takip edildi. Tekirdağ'da gittikleri adres belirlenen şüphelilerin kimliğinin tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

4 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI, ŞÜPHELİLER KOVALANARAK YAKALANDI

İstanbul ve Tekirdağ'da şüphelileri yakalamak için 4 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı baskınlarda 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada gasbedilen paranın büyük bölümü ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin gasp yaparken giydikleri montlar, kasklar ile bir ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyon sırasında bir şüphelinin polisten kaçmaya çalıştığı, dakikalarca süren kovalamacının ardından yakalandığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler olayla ilgili sorgulandı. Şüpheliler Erkan O.(39), Emre Kılıç(39) ve U.A.Ö.'nün (17) daha önceden suç kayıtları olduğu belirlendi. Şüphelilerden Erkan O. hakkında 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı ortaya çıktı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis soruşturması sonucu şüphelilerin gasp olayından sonra paranın bir kısmıyla kız arkadaşlarına hediye bilezik aldıkları öğrenildi. Şüphelilerden Erkan O. ile Emre Kılıç Asayiş Şube Müdürlüğü'nden, yaşı küçük olan U.A.Ö. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.