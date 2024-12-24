Ümraniye Müzik Akademisi öğrencilerinden yıl sonu konseri - Son Dakika
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Ümraniye Müzik Akademisi öğrencilerinden yıl sonu konseri

Ümraniye Belediyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı işbirliğiyle Ümraniye Müzik Akademisi öğrencilerince yıl sonu konseri düzenlendi.

24.12.2024 12:18
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Ümraniye Belediyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı işbirliğiyle Ümraniye Müzik Akademisi öğrencilerince yıl sonu konseri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, müzikseverler Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Kültür Merkezi'ndeki konserde bir araya geldi.

Ümraniye Belediyesinin müzik akademisi tarafından eserlerin solo ve düo olarak icra edildiği konserde 33 müzisyen sahne aldı. Tanburi Cemil Bey, Tevfik Guliyev, Neşet Ertaş, Joseph Kosma gibi Türk ve Batı müziğinden farklı bestekarlara ait pek çok farklı eser konserde icra edildi.

Konserin son bölümünde "Sevda Olmasaydı" ve "Erkilet Güzeli" isimli eserler, Gençlik Korosu ve Öğrenci Orkestrası'nca seslendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, " Türkiye'nin medarıiftiharı olan akademimizin hocaları sayesinde bugün 850 öğrencimiz var. Başta değerli hocalarımız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Böyle nitelikli öğrenciler yetiştirmek kolay değil. Büyük bir emek ve özveri gerektiriyor. Öğrencilerimizle daha nice güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Ümraniye'de müzik bir başka güzel." ifadelerini kullandı.

Konsere AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Coşkun Toksoy, dizi müzikleri yapımcısı Güldiyar Tanrıdağlı, Türk halk müziği sanatçısı Bilge Şan, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programda, Belediye Başkanı Yıldırım, akademide görev alan öğretmenlere çiçek takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ümraniye Müzik Akademisi öğrencilerinden yıl sonu konseri - Son Dakika

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