Ümraniye TEM Otoyolu'nda Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
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Ümraniye TEM Otoyolu'nda Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu

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Ümraniye TEM Otoyolu'nda alkollü sürücünün kullandığı otomobil, seyir halindeki minibüse arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, alkollü otomobil sürücüsü olay yerine çağırdığı bir yakınını polis ekiplerine şoför diye tanıttı. Olayı anlayan polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Kazaya karışan araçların olay yerine gelen çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.06.2024 06:01
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ÜMRANİYE TEM Otoyolu'nda alkollü sürücünün kullandığı otomobil, seyir halindeki minibüse arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, alkollü otomobil sürücüsü olay yerine çağırdığı bir yakınını polis ekiplerine şoför diye tanıttı. Olayı anlayan polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kaza, saat 02.45 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Kavacık istikametinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen 34 EUP 783 plakalı otomobil sürücüsü, iddiaya göre 34 HDN 239 plakalı minibüsü sollamak istediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek, minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs yol kenarına savruldu. Minibüs şoförü kazadan yara almadan kurtulurken otomobil içerisinde bulunan 4 kişiden 3'ü yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Alkollü olduğu öğrenilen sürücü, kaza sonrasında otomobilde bulunan alkol şişelerini yol kenarına bırakarak olay yerine bir yakınını çağırıp polis ekiplerine aracın şoförü diyerek tanıttı. Olaydan şüphelenen polis ekipleri incelemelerinin ardından durumu fark edip 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kazaya karışan araçların olay yerine gelen çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ümraniye TEM Otoyolu\'nda Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ümraniye TEM Otoyolu'nda Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu - Son Dakika

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