Umre Turu Dolandırıcılığı Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Umre Turu Dolandırıcılığı Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Umre Turu Dolandırıcılığı Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Sakarya, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da umreye gitmek isteyen 400 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kocaeli merkezli bir turizm acentesine umreye gitmek için başvuruda bulunan 10 kişi, işlemlerinin yapılmaması üzerine dolandırıldıklarını belirterek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, acentenin yeterli belgelere sahip olmadığını ve Ankara'daki bir firma üzerinden 400 kişiyi umreye göndermek üzere işlem yaptıklarını tespit etti. Acentenin 10 milyon lira karşılığında çekle yapılan ödemenin kabul edilmemesi üzerine mağduriyet yaşandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında firma sahibi ve 4 çalışanı gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

02.05.2024 16:03
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Sakarya, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da umreye gitmek isteyen 400 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli bir turizm acentesine umreye gitmek için Sakarya'dan başvuruda bulunarak para ödeyen 10 kişi, kendilerine verilen tarihte işlemlerinin yapılmaması üzerine dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, acentenin umre organizasyonu için yeterli belgelere sahip olmadığını ve Ankara'daki yetkili bir firma üzerinden 400 kişiyi umreye göndermek üzere işlem yaptıklarını tespit etti.

Ekipler, acentenin, Sakarya, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'dan başvuru yapan 400 kişiden aldığı 10 milyon lira karşılığında Ankara'daki firmaya çekle yapılan ödemenin kabul edilmemesi üzerine mağduriyetin yaşandığını belirledi.

Soruşturma kapsamında firma sahibi A.Ç. ile Sakarya'daki 4 çalışanı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Umre Turu Dolandırıcılığı Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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