Umut Kadyrbekova, İzmir\'de Kendi Kuaför Salonunu Açtı

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Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama bu mesleği yapmak isteyen yok

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadınların meslek sahibi olmasını sağlayarak ekonomik özgürleşmelerine katkıda bulunmaya devam ediyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'ndan güzel bir haber daha geldi. Kırgızistan'dan Türkiye'ye göç eden Umut Kadyrbekova, Meslek Fabrikası'nda Güzellik ve Saç Bakımı Kursu'nda eğitim alıp kendi adını taşıyan bir kuaför salonu açtı. Umut Kadyrbekova, "Dükkanı adım gibi umutla açtım. Umutla çalışmaya devam ediyorum" dedi.

Kırgızistan'da kuaförlük yapan Umut Kadyrbekova, 1999 yılında Türkiye'ye göç etti. Bir süre farklı sektörlerde çalışan Kadyrbekova, ardından İzmir'de bir Türk ile evlendi. Çok sevdiği mesleğine dönmek için belge alması gereken Umut Kadyrbekova, pek çok kurs merkezi araştırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ile yolları tam da bu sırada kesişen Kadyrbekova, Güzellik ve Saç Bakımı Kursu'nda ücretsiz eğitim görerek kurs belgesini almaya hak kazandı. Konak ilçesi Üçyol semtinde bir dükkan kiralayarak kuaför salonu açan Kadyrbekova, işletmesinin adını ise "Umut" koydu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne destekleri için teşekkür eden kuaför, umutla çalışmaya devam ettiğini söyledi.

"Meslek Fabrikası ile ayağa kalktım"

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Kadyrbekova, "Türkiye ile Kırgızistan akraba gibi. Türkiye'deki insanları çok sevdim. Mesleğimi çok seviyorum. Kursta el bakımı, saç, protez tırnak gibi kadınların güzelliği için pek çok konuda eğitim gördüm. Kuaför salonumu açtım. Meslek Fabrikası ile bir kadın olarak ayağa kalktığımı düşünüyorum. Ekonomik olarak da çok rahatladım. Dükkanı adım gibi umutla açtım. Gelecekten ümidimi kesmiyorum. Umutla çalışmaya devam ediyorum" diye konuştu.

"İşini severek ve özenle yapıyor"

Umut Kuaför'ün daimi müşterilerinden Filiz Karaküçük ise "Umut Hanım'ın kuaför salonuna açıldığı günden beri geliyorum. Bir kadının kendi ayakları üzerinde durması, bir işyeri açıp çalışması güzel bir şey. Özellikle ücretsiz eğitim almaları ekonomik olarak da kadınlara faydalı. Umut Hanım işini severek ve özenle yapan bir kuaför. Çevreme de buraya gelmeleri için öneride bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kadınların umut kapısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, binlerce kişiye mesleki ve teknik eğitim vererek hem kursiyerlerin hayatına dokunuyor hem de yerel iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılıyor. Meslek Fabrikası'ndan mezun olarak çeşitli sektörlerde istihdam edilenlerin yanı sıra kendi işini açan çok sayıda kursiyer de bulunuyor. Özellikle kadın ve genç işsizlere yönelik kurslar düzenleyen Meslek Fabrikası, tıpkı Umut Kuaför sahibi Umut Kadyrbekova gibi kadınlara "umut kapısı" oluyor.