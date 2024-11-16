Ünal: Terörle Mücadelede Başarılı Olundu - Son Dakika
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Ünal: Terörle Mücadelede Başarılı Olundu

AK Parti MKYK Üyesi Ünal, Van'da terörle mücadelede başarılı olduklarını ve demokratik siyasetin önemini vurguladı.

16.11.2024 17:16
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, "Terörle mücadelede içeride ve dışarıda terörün belini kırdık. Şimdi de 'herkes demokratik siyasetten yana tavır almalı' diyoruz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Van'a gelen AK Parti MKYK Üyesi Ünal, Erciş ilçesine geçti.

Spor salonunda düzenlenen AK Parti Erciş 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Ünal, burada yaptığı konuşmada, iktidar partisi olarak birçok sorunu çözdüklerini söyledi.

Asla karamsarlığa düşmeyeceklerini belirten Ünal, "22 yıldır Türkiye'yi taşıyan sizler varsınız. Muhalefetin size saygı duyması gerekir. Niye biliyor musun? Çünkü biz onların başaramadıklarını başardık. Bölgeyle ilgili üç hedef belirledik. Bölgesel kalkınma, demokratikleşme ve terörle mücadele. Bölgesel kalkınmayı da demokratikleşmeyi de gerçekleştirdik. Terörle mücadelede içeride ve dışarıda terörün belini kırdık. Şimdi de 'herkes demokratik siyasetten yana tavır almalı' diyoruz." dedi.

Cumhur İttifakı'nın bir millet mutabakatı olarak yoluna devam ettiğini ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı, herhangi bir pazarlık, masa başı ittifakı değildir. İşte bugün Cumhur İttifakı terörle mücadelede de demokratikleşmede de bölgesel kalkınmada da Van'ın ve Erciş'in yanındadır. Çünkü siz, AK Parti teşkilatının mensupları, Erciş'te siyaset yapanlar, Cumhur İttifakı'nın bayrağını dalgalandırıyorsunuz. Allah'ın izniyle Türkiye'yi bu kadrolar geleceğe taşıyacak. Kardeşlerim, bundan emin olun, buna güvenin. Bunu evlatlarımız için yapıyoruz. Bu mirası çocuklarımıza aktarmak için bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz."

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise "Kongrelerden sonra tüm ilçelerimizi ayağa kaldıracağız. Yeni hareketler başlatacağız. Cumhurbaşkanı'mızın mazlumların yanında nasıl durduğunu, İsrail'in Filistin'de meydana getirdiği katliamları, gözyaşları, soykırımları dünyaya nasıl anlattığını, bunu durdurmak için ne kadar büyük çaba gösterdiğini Erciş çok iyi bilir. Cumhurbaşkanı'mız dünyanın her tarafında mazlumun, mağdurun yanında durdu. Türkiye'ye bir mimar olarak yeniden inşa etmek için canını dişine taktı." diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da "Burada çok güzel hizmetler yaptık. Depremden sonra Erciş'i yeniden kurduk. Güzel projelere imza attık, iyi hizmetlere vesile olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Emre Güray da ilçelerde samimiyet ve sadakatle daha güçlü teşkilatlar kuracaklarını ifade etti.

Tek liseyle girilen kongrede Abidin Çalışkan, yeniden ilçe başkanı seçildi.

Kaynak: AA

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