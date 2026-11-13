UNDP Başkanı De Croo, COP31'de 94 bin kişilik katılımı eyleme geçişin işareti saydı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Alexander de Croo, " Türkiye'nin başkanlığında işleri hayata geçirmeye verilen önem, bizim için gerçekten çekici bir unsur. Günümüzde teknoloji mevcut, finansman da aslında mevcut ancak bu teknolojiyi ve finansmanı dünyada harekete geçilmesi gereken yerlere ulaştırmak öncelik olmalı. COP da işte bu açıdan değerlendirilecek." dedi.

De Croo, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

COP31'de inanılmaz bir enerji ve katılım seviyesinin olduğuna dikkati çeken de Croo, "94 bin kişi, iklim konusuna önem verdikleri ve bu konuda harekete geçmek istedikleri için buraya geldi. Bu 'harekete geçme' unsuru gerçekten çok önemli." diye konuştu.

De Croo, COP31'in öncekilerden farklı olduğunu vurgulayarak "Burada mesele, hedefler belirlemek değil. Mesele, müzakereden uygulamaya geçmek. Türkiye'nin başkanlığında işleri hayata geçirmeye verilen önem, bizim için gerçekten çekici bir unsur. Günümüzde teknoloji mevcut, finansman da aslında mevcut ancak bu teknolojiyi ve finansmanı dünyada harekete geçilmesi gereken yerlere ulaştırmak öncelik olmalı. COP da işte bu açıdan değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile UNDP arasındaki işbirliğinin uzun süredir devam ettiğini söyleyen de Croo, "UNDP, ülkede çok uzun zamandır faaliyet gösteriyor ancak bu işbirliği, 'BRIDGE' adlı bir araç aracılığıyla artık burada somut bir hal aldı. BRIDGE'in amacı, iklim planları ile iklim eylemleri arasında bir köprü kurmak. İklim planı harika bir şey ancak tek başına hiçbir şeyi değiştirmez. İşler, finansmanı devreye soktuğunuzda değişir. İşler, ivme kazanan projeleriniz olduğunda ve bu planların kaç milyon insanı olumlu yönde etkilediğini veya daha iyi koruduğunu ölçebildiğinizde değişir." diye konuştu.

De Croo, uygulamaya verilen bu önemin müjde niteliğinde olduğunu belirterek, "Türkiye ve UNDP olarak, ülkelerin bu iklim planlarını eyleme dönüştürmelerine yardımcı olmak için ortak bir destek mekanizması oluşturduk." dedi.

"Sahip olduğumuz tüm varlıkları ve yetenekleri nasıl bir araya getirebileceğimize bakalım"

İklim alanında önemli bir aktör olduklarını vurgulayan de Croo, "Yaptığımız işlerin yaklaşık üçte biri bu alanda. Oldukça geniş bir yelpaze." diye konuştu.

De Croo, çalışmalarının, politika reformlarından güneş paneli santrallerinin inşasına kadar uzandığına dikkati çekerek, "Yapmaya çalıştığımız şey, iklim yatırımlarını daha geniş bir perspektife oturtmak." ifadelerini kullandı.

İklim yatırımları doğru şekilde yapıldığında istihdam yaratılmasını da sağladığına işaret eden de Croo, "Ayrıca, karşı karşıya kaldığımız birçok şoka karşı ekonomileri daha dayanıklı hale getirir. Ülkelerin yatırım yapılabilir veya kredilendirilebilir olduğunu gösterdiği için başka yatırımlara da yol açar, bu sistem yaklaşımı ya da portföy yaklaşımı, aslında yapmaya çalıştığımız işin tam da özü." dedi.

De Croo, "Her zamankinden daha çalkantılı ve daha güvensiz bir dünyada yaşıyoruz. Bu, talihsiz bir durum ancak sadece bundan şikayet etmekle yetinemeyiz. Demek istediğimiz şu: Bu konuda harekete geçelim ve sahip olduğumuz tüm varlıkları ve yetenekleri nasıl bir araya getirebileceğimize bakalım." şeklinde konuştu.

İş ortaklarının sürecin erken aşamalarında sürece dahil olmaları gerektiğine işaret eden de Croo, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz de doğru projelerin belirlenmesinde onlara yardımcı olmak ve risklerin azaltılması konusunda onlarla işbirliği yapmak suretiyle bir ortak olabiliriz ancak lütfen beklemeyin. Demek istediğim, dünyanın şu anda özel sektöre yatırıma ihtiyacı var. Güçlü bir özel sektör olmadan refaha kavuşmuş hiçbir ülke yoktur. Özel sektörün desteği olmadan çözülememiş hiçbir sorun yoktur. İklim değişikliği etkilerinin azaltılması ve uyum konusunda ise gerçekten herkesin, özel sektörün de dahil olmak üzere, bu sürece dahil olması gerekiyor."