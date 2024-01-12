Gazze\'de durumun en kötü kabustan bile daha kötü olduğu açıklandı

NEW Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), " Gazze'de durumun en kötü kabustan bile daha kötü olduğu ve burada onurlu yaşamdan bahsetmenin mümkün olmadığı" açıklamasını yaptı.

UNFPA Filistin Temsilcisi Dominic Allen, Gazze'ye ziyaretinin ardından Kudüs'ten video konferans yoluyla New York'taki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Allen, Gazze ziyaretinde İsrail ordusuna sürekli bilgilendirme yaptıklarını ancak çok yakın yerlerin bombalandığını aktardı.

"Ortam çok güvensiz. Gazze'de güvenli hiçbir yer yok." diyen Allen, her yerde korku, çaresizlik ve ümitsizliğin bulunduğunu, durumun "en kötü kabustan" bile daha kötü olduğunu ifade etti.

Allen, yaşamı sürdürmek için temel insani yardım ihtiyaçlarının çok yüksek olduğunu belirterek, "Gazze'de onurlu yaşamdan bahsetmek mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Gördüklerinin yürek parçalayıcı olduğunu dile getiren Allen, 1 milyon kadın ve kız için durumun korkunç olduğunu söyledi.

"Bombalar, açlık ya da susuzluk onları öldürmezse, doğum yapmak öldürebiliyor"

Allen, 5 bin 500 kadının gelecek aylarda doğum yapacağını kaydederek, "Susuzluk, gıda kıtlığı ve tedaviye erişim yoksunluğuyla mücadele ediyorlar. Bombalar, açlık ya da susuzluk onları öldürmezse, doğum yapmak öldürebiliyor. Bunun gerçekleşmesine izin veremeyiz." dedi.

Gazze'de son 100 günde yaklaşık 18 bin doğum gerçekleştiğini belirten Allen, UNFPA'nın yeterli malzeme sağlayamadığını, hastanelerde durumun çok kötü olduğunu dile getirdi.

Allen, özellikle İsrail güçleri tarafından Gazze'nin kuzeyine ulaşımın engellendiğini kaydederek, BM'nin engelsiz, güvenli, hızlı ve yeterli yardımı acilen bölgeye ulaştırması gerektiğinin altını çizdi.

BM ve UNFPA'nın çok açık şekilde bunun sonlanması gerektiğini vurguladığını söyleyen Allen, "Acilen ateşkese ihtiyaç var." dedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere 23 bin 708 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 343 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.