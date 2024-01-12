 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gazze'de durumun en kötü kabustan bile daha kötü olduğu açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gazze'de durumun en kötü kabustan bile daha kötü olduğu açıklandı

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Gazze'deki durumun en kötü kabustan bile daha kötü olduğunu ve onurlu yaşamdan bahsetmenin mümkün olmadığını açıkladı. UNFPA Filistin Temsilcisi Dominic Allen, Gazze'ye yaptığı ziyaretin ardından durumu anlatarak, güvensiz bir ortamda her yerde korku, çaresizlik ve ümitsizlik olduğunu belirtti. Allen, temel insani yardım ihtiyaçlarının çok yüksek olduğunu ve Gazze'de onurlu yaşamdan bahsetmenin mümkün olmadığını ifade etti. Ayrıca, Gazze'de doğum yapmanın bile ölümcül olabileceğini vurguladı. Allen, BM'nin acilen bölgeye yardım ulaştırması gerektiğini ve ateşkesin acil olarak sağlanması gerektiğini söyledi.

Gazze\'de durumun en kötü kabustan bile daha kötü olduğu açıklandı
12.01.2024 - 22:31,  Güncelleme: 22:32
Abone Ol

NEW Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), " Gazze'de durumun en kötü kabustan bile daha kötü olduğu ve burada onurlu yaşamdan bahsetmenin mümkün olmadığı" açıklamasını yaptı.

UNFPA Filistin Temsilcisi Dominic Allen, Gazze'ye ziyaretinin ardından Kudüs'ten video konferans yoluyla New York'taki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Allen, Gazze ziyaretinde İsrail ordusuna sürekli bilgilendirme yaptıklarını ancak çok yakın yerlerin bombalandığını aktardı.

"Ortam çok güvensiz. Gazze'de güvenli hiçbir yer yok." diyen Allen, her yerde korku, çaresizlik ve ümitsizliğin bulunduğunu, durumun "en kötü kabustan" bile daha kötü olduğunu ifade etti.

Allen, yaşamı sürdürmek için temel insani yardım ihtiyaçlarının çok yüksek olduğunu belirterek, "Gazze'de onurlu yaşamdan bahsetmek mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Gördüklerinin yürek parçalayıcı olduğunu dile getiren Allen, 1 milyon kadın ve kız için durumun korkunç olduğunu söyledi.

"Bombalar, açlık ya da susuzluk onları öldürmezse, doğum yapmak öldürebiliyor"

Allen, 5 bin 500 kadının gelecek aylarda doğum yapacağını kaydederek, "Susuzluk, gıda kıtlığı ve tedaviye erişim yoksunluğuyla mücadele ediyorlar. Bombalar, açlık ya da susuzluk onları öldürmezse, doğum yapmak öldürebiliyor. Bunun gerçekleşmesine izin veremeyiz." dedi.

Gazze'de son 100 günde yaklaşık 18 bin doğum gerçekleştiğini belirten Allen, UNFPA'nın yeterli malzeme sağlayamadığını, hastanelerde durumun çok kötü olduğunu dile getirdi.

Allen, özellikle İsrail güçleri tarafından Gazze'nin kuzeyine ulaşımın engellendiğini kaydederek, BM'nin engelsiz, güvenli, hızlı ve yeterli yardımı acilen bölgeye ulaştırması gerektiğinin altını çizdi.

BM ve UNFPA'nın çok açık şekilde bunun sonlanması gerektiğini vurguladığını söyleyen Allen, "Acilen ateşkese ihtiyaç var." dedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere 23 bin 708 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 343 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de durumun en kötü kabustan bile daha kötü olduğu açıklandı - Son Dakika


22:24
İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim
22:05
5 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı 5 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı
21:52
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 5 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralandı Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 5 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralandı
20:05
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt
19:51
Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim
19:49
CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma
18:42
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

Son Dakika
22:24 İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim
22:05 5 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı
21:52 Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 5 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralandı
20:05 Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt
19:49 CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma
19:51 Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim
18:42 AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27 Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:06 Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 22:53:14. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'de durumun en kötü kabustan bile daha kötü olduğu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement