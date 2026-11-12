UNFPA Türkiye Temsilcisi Khan COP31'de kadınlara daha fazla iklim finansmanı istedi - Son Dakika
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UNFPA Türkiye Temsilcisi Khan COP31'de kadınlara daha fazla iklim finansmanı istedi

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UNFPA Türkiye Temsilcisi Khan COP31\'de kadınlara daha fazla iklim finansmanı istedi
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UNFPA Türkiye Temsilcisi Khan, Antalya'daki COP31'de kadınlar, kız çocukları ve gençler için daha fazla iklim finansmanı istedi. Khan, COP30'da sağlık ve toplumsal cinsiyete iklim finansmanının yüzde 3'ünden azının ayrıldığını, 2035'e kadar üçe katlanacağı taahhüdünü söyledi.

BİRİZ ÖZBAKIR - Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi, Azerbaycan ve Gürcistan Ülke Direktörü Mariam A. Khan, iklim değişikliğinin kadınlar, kız çocukları ve gençler üzerindeki etkilerinin dikkate alınması, bu kesimlerin hakları ve ihtiyaçları için iklim finansmanından daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Khan, iklim değişikliğinin sağlık, üreme sağlığı ve güvenli annelik üzerinde olumsuz etkileri bulunduğunu kaydetti.

Khan, iklim değişikliğine en az katkıda bulunan yoksul toplulukların etkilere karşı en kırılgan kesimler arasında yer aldığını ve iklim politikalarında toplumsal cinsiyet adaleti ve insan haklarının gözetilmesi gerektiğini ifade etti.

COP30'da sağlık ve toplumsal cinsiyet konularına iklim finansmanının yüzde 3'ünden daha azının ayrıldığının ortaya konduğunu belirten Khan, bu finansmanın 2035'e kadar üç katına çıkarılması yönünde taahhütte bulunulduğunu aktardı.

Khan, şöyle devam etti:

"Geçen yılki zirvede toplumsal cinsiyet adaleti ve kırılgan toplulukların hakları için finansmanın artırılması yönünde verilen taahhütlerin hayata geçirilmesini bekliyoruz. En zor konu her zaman, finansmanın hangi alanlara ayrılacağı. İklim finansmanında alınacak kararlarda, doğrudan etkilenen insanların ihtiyaçları gözetilmeli. Bu konuda veri ve kanıtlardan yararlanılmalı. İklim değişikliğinden kimlerin etkilendiğinden söz ettiğimizde, aslında insanlardan söz ediyoruz. Dolayısıyla insanların ihtiyaçlarını karşılayan finansman kararları almak, en zorlayıcı konulardan biri olacak."

Khan, dünyada savaşlar, iklim felaketleri ve sınırlı kaynaklar için rekabet gibi sorunların yaşandığını, bu nedenle kadınların, kız çocuklarının, gençlerin ve kırılgan toplulukların haklarının korunması için finansman ayrılmasının??????? öneminin kanıtlarla ortaya konulması gerektiğini vurguladı.

İklim değişikliği anne ve bebek sağlığını da etkiliyor

İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerinin COP31'in ilk gününde ele alınmasını önemli bulduğunu ifade eden Khan, sıcaklık artışlarının gebelik ve doğum süreçleri üzerindeki sonuçlarına dikkati çekti.

Khan, sıcaklıkların yükselmesiyle anne ve bebek sağlığına ilişkin risklerin arttığını aktararak, "Zirvenin ilk gününde ele alınan konular arasında sıcaklıklar arttıkça ölü doğum, düşük ve düşük doğum ağırlıklı bebek dünyaya gelme olasılığının arttığı gerçeği de vardı. Bunlar insanlığın geleceğine ilişkin kritik meseleler." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin iklim kaygısının da giderek arttığından bahseden Khan, dünyanın farklı bölgelerinde gençlerin gelecekten endişe duydukları için aile kurma konusunda tereddüt yaşadıklarını aktardı.

Khan, iklim politikalarının kadınların ve kız çocuklarının yanı sıra gençlerin ve kırılgan toplulukların ihtiyaçlarını yansıtacak şekilde tasarlanması gerektiğine ve uyum politikalarında bu kesimlerin haklarının korunmasının önemine işaret etti.

"İklim adaletinden söz ederken insanları merkeze yerleştirmeliyiz"

COP31'in kapsayıcı bir yaklaşımla tasarlanmasını olumlu bulduğunu dile getiren Khan, "Türk hükümetini, COP Başkanlığını ve Avustralyalı ortakları, bireylerin ve toplulukların hakları ile refahını gündeme taşımaları dolayısıyla tebrik ediyorum." dedi.

Khan, UNFPA olarak COP31 kapsamında 25'ten fazla etkinlikte yer aldıklarını, savunuculuk çalışmaları yürüttüklerini aktardı.

İklim adaletinin kimler için sağlandığı sorusunun yanıtlanması gerektiği değerlendirmesinde bulunan Khan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geride bırakılan toplulukların haklarının ve tercihlerinin korunması çok önemli. Bence başarının ölçütü, iklim adaletinden söz ederken insanları merkeze yerleştirdiğimizden emin olmak. İklim adaletini kimin için sağladığımızı sorduğumuzda, geride kalmış çok sayıda topluluk olduğunu görüyoruz. Bu toplulukların haklarını ve tercihlerini korumamız gerekiyor. İklim adaleti insanları ve gezegeni birlikte gözetmeli. Çünkü mesele insanlar, gezegen ve paylaşılan refah."

Kaynak: AA
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