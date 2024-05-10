UNHCR Marmara Bölgesi, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret etti - Son Dakika
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UNHCR Marmara Bölgesi, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret etti

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UNHCR Marmara Bölgesi sorumluları, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, ilçedeki sığınmacılar ve geçici koruma talebinde olan misafirlerle ilgili yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere bir 'Göç Çalıştayı' yapılması kararı alındı.

10.05.2024 12:19  Güncelleme: 12:43
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(İSTANBUL)- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Marmara Bölgesi sorumluları, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, ilçedeki sığınmacılar ve geçici koruma talebinde olan misafirlerle ilgili yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere bir 'Göç Çalıştayı' yapılması kararı alındı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, UNHCR Marmara Bölgesi heyeti ile göç konusunu görüşmek için bir araya geldi. Esenyurt'ta göç yönetiminde neler yapılabileceğinin konuşulduğu görüşmeye, UNHCR Marmara Bölge Sorumlusu ve İstanbul Saha Müdürü Elif Selen Ay, Saha Sorumlu Müdürü Muhammed Fatih Alkaddah, Kıdemli Koruma Sorumlusu Selçuk Şanata katıldı.

Heyet ile yapılan görüşmelerde, göç yönetimi, sığınmacılara yönelik projelere sağlanabilecek uluslararası destekler, toplumsal uyum çalışmaları gibi konular konuşuldu. Görüşmelerde ayrıca sığınmacılar ve geçici koruma talebinde bulunanlar başta olmak üzere ilçede göçün tüm yönlerinin tartışılacağı bir çalıştay yapılması kararı alındı.

"TOPLUMSAL BARIŞA KATKI SAĞLAYACAK ÇALIŞMALAR YAPMALIYIZ"

Sığınmacılar konusunda uluslararası kuruluşlarla iş birliğini önemsediğini belirten Başkan Özer, "Sığınmacı sorunu öncelikle devletin kendi iç hukukuyla çözmesi gereken bir konu ama aynı zamanda uluslararası hukuku da ilgilendiren bir durum. Toplumda özellikle Suriyelilere karşı bir direnç var. Vatandaşlar, onların burada işlerine, aşlarına engel olduğunu düşünüyor. Siyasiler de bunu bir propaganda aracı olarak kullanıyor. Bu durum da halkın Suriyelilere tepki göstermelerine neden oluyor ve hatta bu durum ırkçılığa kadar gidiyor. Biz istiyoruz ki, uluslarası kuruluşlarla iş birliği yapalım ve bu konuda sizden katkı alalım. Sizin gelişiniz bizi bu anlamda mutlu etti. Çözüm odaklı olmak istiyoruz. Göç ve sığınmacı meselesiyle ilgili bir çalıştay yapalım. Sığınmacılarla ilgili sosyal uyum konularını, bize ayni ve nakdi yardım yapabilecek Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumların verebileceği destekleri konuşalım. İlçemizde bu konuyla ilgili toplumsal bilinç yaratacak ve toplumsal barışı sağlayacak bir takım çalışmalar yapalım" dedi.

UNHCR Marmara Bölgesi, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer\'i ziyaret etti
Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNHCR Marmara Bölgesi, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret etti - Son Dakika

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