Unitree Robotics Hisse Fiyatını Yüzde 629,44 Artırdı - Son Dakika
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Unitree Robotics Hisse Fiyatını Yüzde 629,44 Artırdı

Unitree Robotics Hisse Fiyatını Yüzde 629,44 Artırdı
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Çinli robot üreticisi Unitree, halka arzda büyük bir değer kazanarak dikkat çekti ve liderlik konumunu sürdürüyor.

SHANGHAİ, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çinli robot üreticisi Unitree Robotics, Shanghai Borsası'nın teknoloji şirketlerine yönelik Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu (STAR) piyasasında çarşamba günkü ilk işlem gününde yüzde 629,44 değer kazanarak hisse başına 1.100 yuandan (yaklaşık 161,99 ABD doları) açılış yaptı.

İzahnamesine göre merkezi Hangzhou'da bulunan şirket yaklaşık 40,45 milyon hisseyi, hisse başına 150,8 yuandan (yaklaşık 22 ABD doları) halka arz ediyor. Halka arz fiyatı, 219,23 katlık bir fiyat-kazanç oranına karşılık geliyor.

2025 yılında yayımlanan insansı robot piyasa araştırma raporuna göre, şirketin insansı robot sevkiyatları 2025 yılında 5.500 adedi aştı. Böylelikle yüzde 32,4'lük küresel piyasa payına ulaşan şirket, dünya sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Unitree, şirketin robot üretiminden yüksek performanslı genel amaçlı robotlar için daha geniş bir ekosistem kurmaya doğru ilerlediğini belirtti. Şirket, toplanan fonların akıllı robot modeli geliştirme, robot donanımı Ar-Ge'si, yeni ürün geliştirme ve üretim üssü inşasına tahsis edileceğini kaydetti.

Unitree halka arz işlemini, Çin'in robotik sektörünün küresel çapta öne çıkmaya başladığı bir dönemde gerçekleştirdi. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre Çinli şirketler, 2026'nın ilk yarısında küresel dört ayaklı robot satışlarının yaklaşık yüzde 70'ini gerçekleştirdi.

Piyasa araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) verileri, bu büyümenin süreceğine işaret ediyor. Küresel insansı robot sevkiyatlarının 2030 yılına kadar yıllık yaklaşık yüzde 95 bileşik büyüme oranıyla 510.000 adedi aşması öngörülüyor.

2016 yılında kurulan Unitree, motorlar, redüktörler, kontrolörler ve Işık Tespiti ve Mesafe Ölçme (LiDAR) gibi tamamen kendi geliştirdiği temel bileşenlerle dört ayaklı ve insansı robot geliştirmede uzmanlaşarak Çin'in önde gelen robotik şirketlerinden biri haline geldi.

İnsansı robotların kullanım alanlarının kademeli olarak artması ve pazardaki talebin istikrarlı seyrinden yararlanan şirket, 2026'nın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,54 artışla yaklaşık 1,15 milyar yuan gelir elde etti.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Unitree Robotics Hisse Fiyatını Yüzde 629,44 Artırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Unitree Robotics Hisse Fiyatını Yüzde 629,44 Artırdı - Son Dakika
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