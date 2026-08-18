Unitree Robotics Shanghai Borsası\'nda İşlem Görmeye Başlıyor

BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çinli robot üreticisi Unitree Robotics, Shanghai Borsası'nın teknoloji şirketlerine yönelik Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu (STAR) piyasasında çarşamba günü ilk kez işlem göreceğini duyurdu.

Hangzhou merkezli şirket, sermayesinin yüzde 10'una tekabül eden yaklaşık 40,45 milyon hisseyi, hisse başına 150,8 yuandan (yaklaşık 22,2 ABD doları) halka arz ediyor. Açıklamaya göre, ilk halka arzın ardından Unitree'nin toplam piyasa değerinin yaklaşık 60,993 milyar yuana ulaşması bekleniyor.

Açıklamada, halka arz fiyatının 219,23 katlık bir fiyat-kazanç oranına karşılık geldiği belirtildi. Bu oran, şirketin genel ekipman imalatı sektöründeki rakiplerinin son bir aydaki ortalama statik fiyat-kazanç oranı olan 38,56 katın oldukça üzerinde.

2016 yılında kurulan Unitree Robotics, dört ayaklı ve insansı robotlar geliştirmede uzmanlaşarak, Çin'in önde gelen robotik şirketlerinden biri haline geldi. Şirketin insansı robot sevkiyatları 2025 yılında 5.500 adedi aşarak küresel sıralamanın zirvesinde yer aldı.

Unitree'nin cirosu, 2023'teki 159,13 milyon yuan seviyesinden 2025'te yaklaşık 1,7 milyar yuana çıktı. Bu oran, yıllık yüzde 226,78'lik bileşik büyüme oranına işaret ediyor.

İnsansı robotların kullanım alanlarının kademeli olarak artması ve pazardaki talebin istikrarlı seyrinden yararlanan şirket, 2026'nın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,54 artışla yaklaşık 1,15 milyar yuan gelir elde etti.

Unitree'nin halka arz başvurusu 20 Mart'ta Shanghai Borsası tarafından kabul edildi ve 1 Haziran'da listeleme komitesi tarafından onaylandı. Rekor hızla alınan bu karar, düzenleyici kurumların somutlaştırılmış yapay zekanın stratejik önemine verdiği önemi gözler önüne serdi.

Çin, robotik sektörünü stratejik teknolojik üstünlük sağlama yolunda kilit bir öncelik olarak tanımladı. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı verilerine göre, 2026'nın ilk yarısında Çin menşeli dört ayaklı robotlar, küresel satışların yaklaşık yüzde 70'ini oluşturdu.

Unitree yine pazartesi günü, 0,85 metrelik bacak uzunluğuna sahip olan, iki metre yüksekliğe atlayabilen ve saniyede 12,66 metre azami hıza ulaşabilen yeni insansı robotu "Superman"ı tanıttı. Robot, hem atlama yüksekliği hem hız açısından insan rekorlarını geride bıraktı.

Üç aydan biraz uzun bir sürede geliştirilen robotun optimizasyon çalışmalarının hala sürdüğü belirtildi. Unitree, robotun performansının önümüzdeki aylarda önemli ölçüde iyileşme göstereceğini açıkladı.