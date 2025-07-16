Üniversite Öğrencisi Cinayetinde 7 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi - Son Dakika
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Üniversite Öğrencisi Cinayetinde 7 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi

16.07.2025 19:27
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Eyüpsultan'da valizde bulunan Ayşe Tokyaz'ın ölümüyle ilgili 7 şüpheli hakimliğe sevk edildi.

Eyüpsultan'da, üniversite öğrencisi kızın cesedinin valiz içerisinde yol kenarında bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, eski polis memuru C.K'nin (38) de aralarında bulunduğu 7 zanlının Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık tarafından ifadeleri alınan 7 zanlıdan C.K. "tasarlayarak öldürme" suçundan, diğer 6 şüpheli ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlıların, sulh ceza hakimliğindeki işlemleri devam ediyor.

Cinayete ilişkin yeni bilgiler

Bu arada, çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, cinayetle ilgili yeni bilgilere ulaştı.

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın, eski erkek arkadaşı olan eski polis memuru şüpheli C.K'nin Küçükçekmece'deki evine 9 Temmuz günü saat 19.30'da birlikte girdikleri, zanlının ise 11 Temmuz saat 01.30 sıralarında bir valizle dışarıya çıktığı belirlendi.

Şüpheli C.K'nin, olay yerinden araçla gittiği akaryakıt istasyonunda cesedin bulunduğu valizi başka bir kişiye para karşılığında teslim ettiği, bu valizin daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığı tespit edildi.

Ayrıca 11 Temmuz Cuma günü sabah 04.00 sıralarında maktulün kız kardeşi Esra Tokyaz tarafından emniyete kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi.

Zanlı C.K'nin ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle 2024'te polislik mesleğinden ihraç edildiği ve "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak" suçlarından kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Tokyaz'ın cesedinin bulunduğu valizin, şüpheli C.K. tarafından Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evinden çıkarılıp otomobilin bagajına konulması binanın güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Görüntülerde, henüz ismi bilinmeyen bir kişinin de valizi araca yerleştirirken C.K'ye yardım etmesi dikkati çekiyor.

Olay

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Araştırmalarını derinleştiren polis, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tokyaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hatay'da defnedilmişti.

Ayşe Tokyaz'ın, olay öncesi C.K'nin evine gittiği anlar, binanın güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üniversite Öğrencisi Cinayetinde 7 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi - Son Dakika

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