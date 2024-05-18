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Üniversiteli öğrenciler, bin 100 kilometre uzaklığa gidip anaokulu yaptırdılar

Üniversiteli öğrenciler Hatay'da okul yeniledi

DÜZCE - Düzce Üniversitesi'nde öğrenciler, Hatay'da depremde hasar alan okulun yenilemesini yaparak konteynerde ki eğitimi okula taşıdı.

6 Şubat depremlerinde ağır yara alan Hatay'da konteynerde eğitim gören ilkokul öğrencilerinin okullarında eğitim görmesini istemeyen Düzce Üniversitesi Dümerang Topluluğu öğrencileri kolları sıvadı. Samandağ'a bağlı Yeniköy Mahallesi'nde bulunan ilkokul ile daha önce lojman olarak kullanılan yapıyı anaokula dönüştürme çalışmalarına başlayan öğrenciler, burslarından ayırdıkları ile bölgede dönüşüm çalışmasına başladı. Minik öğrencilere eğitim yuvası hazırlamak için bölgede olduklarını belirten Ebru Gül Kılıç, "Hatay'da bir okul yeniliyoruz. İnşallah çocuklarımız çok sever. Arkadaşlarımız çizimlerine başladı. Atatürk portresini çıkarıyoruz. Herşey çok güzel olacak" şeklinde konuştu.

"Okulu öğrencilere uygun boyadık"

Düzce'den Hatay'a okul yenileme çalışmalarına katılan Dümerang Topluluğu Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Taşkın, "Hatay'ın Samandağ ilçesi Yeniköy ilkokulundayız. Daha önce Adıyaman'da gerçekleştirdiğimiz deprem bölgelerinde yaptığımız okul projelerimize devam ediyoruz. Burada depremde zarar gören okulumuzu yeniledik. Dış cephe ve bahçesini öğrencilerimize uygun bir şekilde boyadık. Öğrencilerimize çeşitli hediyeler getirdik. Kırtasiye malzemelerini eksiklerini giderdik. Bundan sonra ki projelerimizde diğer deprem şehirlerinde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.