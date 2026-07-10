Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, üniversite öğrencilerini fuhşa teşvik ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Delillerin toplanmasının ardından Edirne, İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda S.T., G.K., A.Ö., A.S., B.B. ve M.A. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Üniversitelileri fuhşa teşvik eden 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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