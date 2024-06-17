Ünlü Çinli yönetmen Zhang Yimou, 'Üç Cisim Problemi' kitabını beyazperdeye aktaracak

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SHANGHAİ, 17 Haziran (Xinhua) -- 26. Shanghai Uluslararası Film Festivali'nde Pazar günü yapılan açıklamaya göre, "3 Cisim Problemi" kitabını ünlü Çinli yönetmen Zhang Yimou beyazperdeye aktaracak.

Haber, telif hakkı sahibi Üç Cisim Evreni Kültürel Kalkınma Limited Şirketi tarafından da teyit edildi.

Beijing Enlight Media Yönetim Kurulu Başkanı Wang Changtian, Pazar günü festival kapsamında düzenlenen forumda yaptığı açıklamada, film uyarlamasının Üç Cisim Evreni ve Çinli medya yapım şirketi Beijing Enlight Media Limited Şirketi tarafından ortaklaşa yapılacağını belirtti.

Çinli yazar Liu Cixin'in Çin bilimkurgu edebiyatında dönüm noktası olan üçlemesi "Üç Cisim Problemi" kitabı 30'dan fazla dile çevrildi ve Japonya, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde kendi hayran kitlesini oluşturdu.

Üç Cisim Problemi'nin animasyonu ile televizyon ve radyo uyarlamaları Çin'de daha önce yapılmıştı.