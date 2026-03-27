Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker\'i etiketliyor

1967 yılında katıldığı güzellik yarışmasıyla tanınan ve 70’li yıllarda sinema ile müzik dünyasında adından söz ettiren Serpil Örümcer, son dönemde yaşadığı maddi sıkıntılarla yeniden gündeme geldi. Daha önce faturalarını ödeyebilmek için fotoğraflarını sattığını açıklayan Örümcer, şimdi de yaşadığı evin kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini duyurdu.

“ÇOK AZ ZAMANIM KALDI”

Sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulunan Örümcer, kendisine ev verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Şu anda kirada oturuyorum. Ne yazık ki yaşadığım ev de kentsel dönüşüme girdi ve taşınmak için çok az zamanım kaldı” ifadelerini kullandı.

GEÇİMİNİ SAĞLAMAK İÇİN...

Yeni bir ev bulmakta zorlandığını dile getiren sanatçı, artan kira fiyatlarının bütçesini aştığını söyledi. Örümcer, geçimini sağlamak için resimlerini, kasetlerini ve üzerinde fotoğrafı bulunan bir saati satışa çıkardığını da açıkladı.

SEDAT PEKER'İ ETİKETLEDİLER

Sanatçının açıklamaları sonrası sosyal medyada çok sayıda destek mesajı paylaşıldı. Kullanıcılar, Örümcer’e destek olunması gerektiğini belirterek zor günlerin geride kalması temennisinde bulundu. Bazı kullanıcılar da Sedat Peker'i etiketleyerek "Yardımcı olun" çağrısında bulundu.