Ünlü Mimar Turgut Toydemir Vefat Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ünlü Mimar Turgut Toydemir Vefat Etti

Geniş Video İzle

Beykoz'da trafik tartışması sonrası polis memurunun açtığı ateşle ağır yaralanan Turgut Toydemir hayatını kaybetti.

20.12.2024 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Beykoz'ta dün akşam saatlerinde trafik tartışması sonrasında polis memuru S. Ç. tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan ünlü mimar Turgut Toydemir yaşamını yitirdi.

ANKA muhabirinin polis yetkilileri ve ünlü mimar Turgut Toydemir'in kurucusu olduğu Piramit Mimarlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, olay dün 19: 00 sıralarında Beykoz İlçesi Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Trafik tartışması sonrasında polis memuru S. Ç., ünlü mimarın bulunduğu araca ateş açtı. Ağır yaralanan Toydemir hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Emniyet açıklama yaptı

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada polis memuru S.Ç.'nin silahıyla birlikte gözaltına alındığı, açığa alınıp görevden uzaklaştırıldığı ve hakkındaki adli soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Ölüm haberini sabah saatlerinde doğrulayan Piramit Mimarlık yetkilileri ise, Turgut Toydemir'in Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazından sonra Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verileceğini belirtti.

Turgut Toydemir kimdir?

1938 yılında İstanbul'da doğan Turgut Toydemir, 1961 yılında İstanbul? Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra kurduğu mimarlık şirketi ile önce konut ağırlıklı, daha sonraki dönemlerde endüstri binaları ve resmi yönetim yapılarını projelerine ağırlık verdi. 'Eğitim, sağlık, spor, sanayi, turizm, konaklama, ticaret, yönetim, sosyal ve kültürel yapılar ile çok fonksiyonlu yapılar' alanlarında binin üzerinde yaklaşık 21 milyon metrekarelik inşaat projesinin tamamlanmasına imza attı. Turgut Toydemir, bugüne dek Maslak USO Center, Shangri-La Bosphorus Otel, Samsun Sheraton Hotel, Bitlis Eren Üniversitesi, Nurol Tower, Tuzla'daki Sabancı Üniversitesi kampüsü gibi pek çok projede yer aldı. Yurtdışında ise Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Türkmenistan, Romanya, Sudan ve Cezayir'de proje ve danışmanlık hizmetleri verdi.

Ünlü Mimar Turgut Toydemir Vefat Etti
Kaynak: ANKA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Beykoz, trafik, Polis, Polis, Mimar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü Mimar Turgut Toydemir Vefat Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:00 Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
21:09 TSK’ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
09:50 El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor
09:47 Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:39 Bakan Ersoy’un eşi “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişine tepki gösterdi Bakan Ersoy'un eşi "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişine tepki gösterdi
09:37 İstanbul’da bitmek bilmeyen trafik çilesi İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:25 Asgari ücrette teklif sırası TİSK’te Asgari ücrette teklif sırası TİSK'te
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 22:19:03. #1.13#
SON DAKİKA: Ünlü Mimar Turgut Toydemir Vefat Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.