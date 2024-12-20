Ünlü Mimar Turgut Toydemir Vefat Etti

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(İSTANBUL)- Beykoz'ta dün akşam saatlerinde trafik tartışması sonrasında polis memuru S. Ç. tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan ünlü mimar Turgut Toydemir yaşamını yitirdi.

ANKA muhabirinin polis yetkilileri ve ünlü mimar Turgut Toydemir'in kurucusu olduğu Piramit Mimarlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, olay dün 19: 00 sıralarında Beykoz İlçesi Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Trafik tartışması sonrasında polis memuru S. Ç., ünlü mimarın bulunduğu araca ateş açtı. Ağır yaralanan Toydemir hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Emniyet açıklama yaptı

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada polis memuru S.Ç.'nin silahıyla birlikte gözaltına alındığı, açığa alınıp görevden uzaklaştırıldığı ve hakkındaki adli soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Ölüm haberini sabah saatlerinde doğrulayan Piramit Mimarlık yetkilileri ise, Turgut Toydemir'in Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazından sonra Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verileceğini belirtti.

Turgut Toydemir kimdir?

1938 yılında İstanbul'da doğan Turgut Toydemir, 1961 yılında İstanbul? Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra kurduğu mimarlık şirketi ile önce konut ağırlıklı, daha sonraki dönemlerde endüstri binaları ve resmi yönetim yapılarını projelerine ağırlık verdi. 'Eğitim, sağlık, spor, sanayi, turizm, konaklama, ticaret, yönetim, sosyal ve kültürel yapılar ile çok fonksiyonlu yapılar' alanlarında binin üzerinde yaklaşık 21 milyon metrekarelik inşaat projesinin tamamlanmasına imza attı. Turgut Toydemir, bugüne dek Maslak USO Center, Shangri-La Bosphorus Otel, Samsun Sheraton Hotel, Bitlis Eren Üniversitesi, Nurol Tower, Tuzla'daki Sabancı Üniversitesi kampüsü gibi pek çok projede yer aldı. Yurtdışında ise Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Türkmenistan, Romanya, Sudan ve Cezayir'de proje ve danışmanlık hizmetleri verdi.