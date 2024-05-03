Usta sanatçı Prof. Dr. Zafer Gençaydın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Usta sanatçı Prof. Dr. Zafer Gençaydın hayatını kaybetti

Usta sanatçı Prof. Dr. Zafer Gençaydın hayatını kaybetti

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü kurucularından sanatçı Prof. Dr. Zafer Gençaydın, 83 yaşında hayatını kaybetti. Gençaydın'ın cenazesi yarın Ankara'da toprağa verilecek. Sanatçının hayatı ve sanat kariyeri hakkında detaylı bilgiler verilmektedir.

03.05.2024 22:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Usta sanatçı Prof. Dr. Zafer Gençaydın, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü kurucularından sanatçı Prof. Dr. Zafer Gençaydın, 83 yaşında hayatını kaybetti. Gençaydın'ın cenazesi yarın Ankara'da toprağa verilecek.

Sanatçı Zafer Gençaydın, 1941'de Ankara'da dogˆdu. 1965'te Gazi Egˆitim Enstitüsü Resim-I·s¸ Bölümünü bitirdi. 1977'de Berlin Güzel Sanatlar Yüksekokulu Resim Bölümü'ndeki egˆitimini 'meisterschüler' ünvanı alarak tamamladı. 1977 – 1978 yılları arası aynı okulun Görsel I·letis¸im Bölümü'nde 'Film Yapısının Temelleri-Resim Ses I·lis¸kileri' seminerlerine katıldı. 1978 – 1983 Gazi Üniversitesi Resim-I·s¸ Bölümü'nde görev yaptı. Kurulus¸undan bu yana Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde görev yapmakta olan sanatçı, 1994 yılında profesör oldu. I·ki dönem fakülte dekanlıgˆı yaptı. Degˆis¸ik aralıklarla Almanya'daki Kültür seminerlerine davet edildi. Ankara Resim Heykel, DYO, Anadolu, Hacettepe, Gazi, I·stanbul Modern gibi müzelerde eserleri yer alan Gençaydın, yurtiçinde ve yurtdıs¸ında birçok karma sergiye katıldı ve ödüller aldı. Kazandıgˆı birçok ödül arasında 1980 ORHS Bas¸arı Ödülü, 1987 Ankara Sanat Kurumu ödülü bulunuyor. Otuz kis¸isel sergi açan sanatçının üç kitabı ve çok sayıda deneme ve aras¸tırma yazıları yayınlandı.

Kaynak: ANKA

Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Edebiyat, Sanat, Ölüm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Usta sanatçı Prof. Dr. Zafer Gençaydın hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:27 Standard Poor’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltti Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
23:02 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığı bırakıyor Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığı bırakıyor
21:31 Gazze’ye yardım atan paraşütler insanların üzerine düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var Gazze'ye yardım atan paraşütler insanların üzerine düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
00:16 Feyyaz Uçar: Kimse Beşiktaş’a ayar vermeye kalkmasın Feyyaz Uçar: Kimse Beşiktaş'a ayar vermeye kalkmasın
23:38 Maç bitti, ortalık karıştı Basketbolcular ile taraftarlar birbirine girdi Maç bitti, ortalık karıştı! Basketbolcular ile taraftarlar birbirine girdi
23:23 Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Kupa maçı öncesi moral oldu Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Kupa maçı öncesi moral oldu
22:23 Beşiktaş, verilmeyen penaltıya isyan etti Beşiktaş, verilmeyen penaltıya isyan etti
21:58 Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti
21:09 PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı
20:54 Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti
20:47 Adana’da ’organ ticareti’ şebekesi operasyonuna 9 tutuklama Adana'da 'organ ticareti' şebekesi operasyonuna 9 tutuklama
18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 00:24:09. #1.12#
SON DAKİKA: Usta sanatçı Prof. Dr. Zafer Gençaydın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement