Usta sanatçı Prof. Dr. Zafer Gençaydın hayatını kaybetti

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(ANKARA) - Usta sanatçı Prof. Dr. Zafer Gençaydın, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü kurucularından sanatçı Prof. Dr. Zafer Gençaydın, 83 yaşında hayatını kaybetti. Gençaydın'ın cenazesi yarın Ankara'da toprağa verilecek.

Sanatçı Zafer Gençaydın, 1941'de Ankara'da dogˆdu. 1965'te Gazi Egˆitim Enstitüsü Resim-I·s¸ Bölümünü bitirdi. 1977'de Berlin Güzel Sanatlar Yüksekokulu Resim Bölümü'ndeki egˆitimini 'meisterschüler' ünvanı alarak tamamladı. 1977 – 1978 yılları arası aynı okulun Görsel I·letis¸im Bölümü'nde 'Film Yapısının Temelleri-Resim Ses I·lis¸kileri' seminerlerine katıldı. 1978 – 1983 Gazi Üniversitesi Resim-I·s¸ Bölümü'nde görev yaptı. Kurulus¸undan bu yana Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde görev yapmakta olan sanatçı, 1994 yılında profesör oldu. I·ki dönem fakülte dekanlıgˆı yaptı. Degˆis¸ik aralıklarla Almanya'daki Kültür seminerlerine davet edildi. Ankara Resim Heykel, DYO, Anadolu, Hacettepe, Gazi, I·stanbul Modern gibi müzelerde eserleri yer alan Gençaydın, yurtiçinde ve yurtdıs¸ında birçok karma sergiye katıldı ve ödüller aldı. Kazandıgˆı birçok ödül arasında 1980 ORHS Bas¸arı Ödülü, 1987 Ankara Sanat Kurumu ödülü bulunuyor. Otuz kis¸isel sergi açan sanatçının üç kitabı ve çok sayıda deneme ve aras¸tırma yazıları yayınlandı.