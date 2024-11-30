Ünlü Sanatçı Suavi'ye Ağaç Katliamı Cezası - Son Dakika
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Ünlü Sanatçı Suavi'ye Ağaç Katliamı Cezası

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Bodrum'daki arazisinde 37 ağacın kesilmesi nedeniyle ünlü sanatçı Suavi'ye 47 bin TL idari para cezası kesildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, projeye aykırı inşaat faaliyetleri ve kesilen ağaçlar ile ilgili incelemelerde bulundu.

30.11.2024 13:44  Güncelleme: 13:53
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Ünlü sanatçı Suavi'ye Bodrum'da ağaç katliamı cezası

47 bin TL idari para cezası kesildi

MUĞLA - Ünlü sanatçı Mehmet Suavi Saygan'ın Bodrum'daki arazisinde yaşanan doğa tahribatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirirken, arazide 37 ağacın kesildiğinin tespit edildi. Tespit sonrası Saygan'a 47 bin TL idari para cezası kesildi.

Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, sanatçı Mehmet Suavi Saygan'a ait arazide gerçekleştirdiği incelemelerde Bodrum Belediyesi'nin onayladığı projede yer alan 'ağaç rölöve paftası'na göre korunması ve taşınması gereken ağaçların kesildiğini belirledi. İncelemeye göre 29 ağacın taşınmadığı, 11 ağacın ise korunması gerekirken yok edildiği tespit edildi. Arazinin kuzeybatısında bulunan park alanında da benzer bir doğa katliamı yaşandığı ortaya çıktı. Alanda bulunan tüm ağaçların kesildiği ve yalnızca bir zeytin ağacının bırakıldığı görüldü. Ağaçsız bırakılan park alanının durumu, ekiplerce yerinde kayıt altına alındı. Projeye uygunluk denetiminde yalnızca ağaçların değil, yapıların da usule aykırı olduğu tespit edildi. Projede 50 santimetre yüksekliğinde taş duvar olarak belirtilen yapıların mahallinde tuğla ile inşa edildiği ve üzerlerine sıva ya da taş kaplama yapıldığı belirlendi.

Bodrum Orman İşletme Şefliği Koruma Ekibi'nin raporlarına göre, inşaat faaliyeti yürütülen alanda 40 ağacın kaybolduğu belirlendi. Kesilen ağaçlar arasında 1 zeytin, 2 palmiye, 26 çam ve 11 pırnal meşesi bulunuyordu. Orman varlığına zarar veren bu faaliyetler sonucunda toplam 8,303 metreküp doğa yok oldu.

Doğa sevgisini vurgulamıştı

Daha önce çevre duyarlılığıyla bilinen isimlerden biri olarak sıkça gündeme gelen Suavi'nin çevre ile ilgili söylemleri ve uygulamaları arasındaki çelişkiyi tartışmaya açtı. Hatırlanacağı üzere sanatçı geçmişte birçok çevre projesine destek olmuş, konserlerinde 'doğa sevgisini' vurgulamıştı.

Olayın ardından Bodrum Orman İşletme Şefliği yetkilileri, bölgede denetimlerin sıklaştırıldığını ve doğal kaynakların korunması adına yasadışı faaliyetlere karşı mücadeleye devam edileceğini açıkladı.

Ünlü Sanatçı Suavi\'ye Ağaç Katliamı Cezası
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ünlü Sanatçı Suavi'ye Ağaç Katliamı Cezası - Son Dakika

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