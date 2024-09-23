Ünlü Şarkıcı Metin Arolat İzmir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Ünlü Şarkıcı Metin Arolat İzmir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Metin Arolat, İzmirlilerin katıldığı bir cenaze töreniyle defnedildi. Arolat, çalışma hayatında birçok kişi tarafından sevilen bir figürdü ve cenazede dostları ve hayranları gözyaşlarıyla onu uğurladı.

23.09.2024 15:59  Güncelleme: 16:08
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(İZMİR) - Sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Metin Arolat, bugün İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kadıköy'de bir otelde sahne aldığı sırada kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Metin Arolat, İzmir'de toprağa verildi. Arolat için dün İstanbul'da Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından bugün İzmir Beşikçioğlu Camii'nde de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Arolat'ın ailesinin yanı sıra, Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler, eski CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Armağan Çağlayan, Işın Karaca, Gökhan Keser, Kuşum Aydın lakaplı Muharrem Aydın Uğurlular ile çok sayıda seveni katıldı.

Törende taziyeleri ise Arolat'ın kuzeni Fatoş Alkan kabul etti.

Cenazede, Arolat'ın sevenleri gözyaşlarına boğulurken cenaze namazının ardından Arolat'ın naaşı, alkışlar eşliğinde Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere cenaze aracına taşındı.

Alkan: "Sözün bittiği yer"

Arolat ailesinin en büyük ferdi olan Metin Arolat'ın kuzeni Fatoş Arolat, "Bitti her şey. Söz bitti. Sözün bittiği yer. Allah Rahmet eylesin. Bütün Türkiye bana başsağlığı diledi. Çok teşekkür ediyorum. Dualarını eksik etmesinler. Aileden tek ben varım" dedi.

Karaca: "Çok büyük bir kayıp hepimiz için"

Cenazeye katılan şarkıcı Işın Karaca, Arolat'tan övgüyle söz ederek şunları söyledi:

"Çalıştığı her sektörde sadece iyiliği, dostluğu, güler yüzüyle tanınan… Çok yakın arkadaşımız. Hepimizin çok yakın arkadaşı. En kötü günü yaşarken bil hepimizi güldürebilen. O yüzden son yolculuğunda burada olmamız çok önemli. 1990'lı yıllardan bu yana hepimizin yanındaydı. Müzikal, görüntü… Ne ararsan. Bir şey hazırlayacağım zaman Metin'i arayıp 'Ne düşünüyorsun Meto' dediğim… Onun vizyonu çok önemli. Çok büyük bir kayıp hepimiz için. Çok sevilmenin bedeli bu. Yattığı yer incitmesin. Bu kadar kıymet verilmesi çok önemli. Hepimizin arkasından bu kadar iyi konuşan insan olsun."

Uğurlular: "35 yıllık dostluğumuz vardı"

Cenazeye katılan Kuşum Aydın lakaplı Muharrem Aydın Uğurlular, Arolat'a ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Çok üzgünüm. 35 yıllık dostluğumuz vardı. Her daim diyaloğumuz vardı. Bittim. Bir şey diyemiyorum daha fazla."

Ünlü Şarkıcı Metin Arolat İzmir\'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: ANKA

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