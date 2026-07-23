Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde Hint keneviri yetiştirildiği iddiası üzerine çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, belirlenen adreste arama yapıldı.
Aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen Hint keneviri ile bir miktar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay'ın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Ünlü Yönetmen Ezel Akay Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?