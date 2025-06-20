UNRWA'dan Filistinli Mülteciler İçin Taahhüt

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da mültecilerin yaşadıkları koşulları "ağır" olarak nitelendirerek, "adil bir çözüm" bulunana kadar onlara hizmet sağlama taahhüdünü yineledi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla UNRWA'nın X hesabından yazılı açıklama yaptı.

Lazzarini, açıklamasında, 1948'deki Nekbe'de (Büyük Felaket) 700 binden fazla Filistinlinin, kasabaları ve köylerinden göç ettirildiğini hatırlattı.

Filistinlilerin, Nekbe'den 77 yıl sonra hala zorla yerinden edilmeye devam edildiğini aktaran Lazzarini, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 1,9 milyon Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığına işaret etti.

Lazzarini, UNRWA'nın, özellikle Gazze ve Batı Şeria'da Filistinli mültecilerin karşı karşıya olduğu zor koşulların gölgesinde, adil bir çözüm bulunana kadar Filistinli mültecilere hizmet ve yardım sağlamaya devam etme kararlılığını yineledi.

Filistin Merkez İstatistik Bürosu, UNRWA'nın kayıtlarına göre Ağustos 2023 itibarıyla kayıtlı Filistinli mülteci sayısının yaklaşık 5,9 milyon olduğunu, bu rakamın yaklaşık 2,5 milyonunun Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde ikamet ettiğini ve bunun kayıtlı mültecilerin toplam sayısının yaklaşık yüzde 42'sini oluşturduğunu açıklamıştı.

Arap ülkelerinde ise UNRWA'ya kayıtlı Filistinli mültecilerin yaklaşık yüzde 40'ının Ürdün'de, yüzde 10'unun Suriye'de, yüzde 8'inin de Lübnan'da yaşadığı kaydedilmişti.

Bu rakamlar asgari tahminler olup, 1949'dan 1967 Haziran savaşına kadar yerlerinden edilenler de dahil olmak üzere, UNRWA'ya kayıtlı olmayan Filistinli mültecileri kapsamıyor.