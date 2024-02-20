UNRWA: Gazze'de 153 tesis saldırıya uğradı - Son Dakika
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UNRWA: Gazze'de 153 tesis saldırıya uğradı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 153 UNRWA tesisinin saldırıya uğradığını belirterek, 'Çocuklar okullarımızda eğitim-öğretim için bulunmalı, bombalardan korunmak için değil' açıklamasını yaptı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki okulların enkaza döndüğü ve Refah'ta nüfusun yarısının UNRWA barınaklarından başka gidecek yeri olmadığı ifade edildi.

20.02.2024 00:34
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- UNRWA: "Çocuklar okullarımızda eğitim-öğretim için bulunmalı, bombalardan korunmak için değil"

Gazze'de 153 UNRWA tesisi saldırıya uğradı

GAZZE - Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 153 UNRWA tesisinin saldırıya uğradığını belirterek, "Çocuklar okullarımızda eğitim-öğretim için bulunmalı, bombalardan korunmak için değil" açıklamasını yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 136 gündür devam ediyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde okulların enkaza döndüğü belirtilerek, "Refah'ta nüfusun yarısının UNRWA barınaklarından başka gidecek yeri yok. 153 farklı UNRWA tesisi Gazze'deki savaş sırasında saldırıya uğradı. Çocuklar okullarımızda eğitim-öğretim için bulunmalı, bombalardan korunmak için değil" denildi.

UNRWA, İsrail'in hedef aldığı tesislerden bazılarına ait görüntüleri de paylaştı.

UNRWA: Gazze\'de 153 tesis saldırıya uğradı
Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

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