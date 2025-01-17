UNRWA: Gazze'deki Ateşkes Sadece Başlangıç

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NEW Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, " Gazze'de ateşkes yalnızca bir başlangıç noktasıdır." dedi.

Lazzarini, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen kapalı oturumun ardından BM binasında basın toplantısı düzenledi.

BMGK üyelerine ilettiği mesajları aktaran Lazzarini, İsrail Meclisi'nin (Knesset) işgal altındaki Filistin topraklarında UNRWA'nın faaliyetlerini sonlandırmayı öngören yasasının iki hafta içinde yürürlüğe gireceğini anımsattı.

Lazzarini, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu yasanın tam olarak uygulanması, Gazze için felaket olacaktır. Uluslararası insani yardımları ciddi şekilde zayıflatacak ve halihazırda korkunç olan yaşam koşullarını daha da kötüleştirecektir. İsrail hükümeti, hizmetlerin diğer kuruluşlara devredilebileceğini iddia ediyor. Ancak, UNRWA'nın tüm nüfusa yönelik kamu hizmeti sunma yetkisi ve kapasitesi benzersizdir. Bu hizmetler yalnızca işleyen bir devletin kamu kurumlarına devredilebilir."

"Ateşkes başlangıç noktası"

Lazzarini, "Gazze'de ateşkes yalnızca bir başlangıç noktasıdır." diyerek, bundan sonra atılacak adımların önemine işaret etti.

UNRWA olarak, uluslararası insani müdahaleyi desteklemek adına yardımları artırmaya hazır olduklarını belirten Lazzarini, aynı şekilde, Gazze'nin toparlanma sürecinde eğitimi yeniden başlatarak ve birincil sağlık hizmetlerini sağlamaya devam ederek destek sunma konusunda da kararlı olduklarını ifade etti.

"UNRWA'nın dağıtılması ateşkes anlaşmasını baltalar"

Lazzarini, UNRWA'nın personeli ve hizmetlerinin Gazze'nin toplumsal dokusuyla sıkı sıkıya bağlı olduğuna dikkati çekerek, UNRWA'nın dağıtılmasının, ateşkes anlaşmasını baltalayacağını, Gazze'nin toparlanmasını ve işgal altındaki Batı Şeria'daki siyasi geçiş sürecini sabote edeceğini kaydetti.

UNRWA'ya yönelik küresel dezenformasyon kampanyasına dikkati çeken Lazzarini, İsrail hükümetinin ve bağlantılı sivil toplum kuruluşlarının, önde gelen bağışçı ülkelerdeki hükümetlere ve parlamentolara yönelik yoğun diplomatik lobi faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Lazzarini, bu faaliyetleri yürütmek için İsrail Dışişleri Bakanlığının 150 milyon dolarlık bir bütçe artırımı aldığını dile getirdi.

Gazze'de 650 bin çocuğun enkazın içinde yaşam mücadelesi verdiğine ve derin bir travma yaşadığına dikkati çeken Lazzarini, "Eğer Gazze'de eğitimi yeniden başlatamaz ve Batı Şeria'da devamını sağlayamazsak, tüm bir Filistinli nesli kaybetmiş olacağız. Bu, Filistin halkı ve gelecekteki Filistin Devleti için derin sonuçlar doğuracaktır." ifadesini kullandı.

"Mali kriz ajans için büyük bir risk"

Lazzarini, aynı zamanda UNRWA'nın içinde bulunduğu mali krizin de ajans için büyük bir risk teşkil ettiğini dile getirdi.

Bazı kilit bağışçı ülkelerin gönüllü katkılarını azaltmaya veya tamamen durdurmaya karar verdiğini anımsatan Lazzarini, bu durumun çözülmemesi halinde yüz binlerce insana kritik hizmetler sunmaya devam edemeyecek hale gelecekleri uyarısında bulundu.

Bazı ülkelerin mali desteklerini ajansın çalışamayacağı inancına dayandırarak geciktirmesinin büyük bir hata olduğunun altını çizen Lazzarini, "Batı Şeria ve Gazze'de 17 bin, komşu ülkelerde ise 13 bin personelimiz, çalışmalarını sürdürmek için hazır durumda." dedi.

BMGK üyelerinden 3 talepte bulunduğunu aktaran Lazzarini, bunları şu şekilde sıraladı:

"İsrail Meclisi yasasının uygulanmasının engellenmesi, UNRWA'nın eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerin sağlayıcısı olarak görevlendirilmesini içeren bir siyasi yol haritası konusunda ısrarcı olunması ve mali krizin ajansın hayat kurtaran çalışmalarını aniden sona erdirmesinin engellenmesi."