UNRWA: Gazze'deki İnsan Hakları Krizi - Son Dakika
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UNRWA: Gazze'deki İnsan Hakları Krizi

UNRWA, Gazze'deki acıların insan haklarına inancı sarstığını belirterek, ateşkes çağrısında bulundu.

10.12.2024 18:48
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde yaşanan acıların boyutunun pek çok kişinin insan haklarına olan inancını sarstığı uyarısında bulundu.

UNRWA, X platformundan yapılan açıklamada, bugünün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Gazze'nin geçen yıl tanık olduğu acıların boyutu birçok kişinin insan haklarına olan inancını sarstı." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki insanların mahrum kaldığı hakların insanların korunmasını güvence altına almayı hedefleyen haklar olduğuna işaret edilerek, Gazze'deki bu haklara saygı gösterilmesini önemsedikleri belirtildi.

Evrensel insan haklarının, tüm bireylerin onurlu, güvenli, eşit ve özgürlük içinde yaşayabileceği bir dünyaya ulaşmanın en iyi güvencesi olduğu vurgulandı.

İnsan haklarını koruma ve geliştirme sorumluluğunun herkes tarafından paylaşıldığı, insan haklarına, onuruna saygı duyulduğu ve bu hakların herkes için garanti altına alındığı bir gelecek inşa etme yükümlülüğü olduğu aktarıldı.

UNRWA, Gazze Şeridi'nde "acilen ateşkese" varılması gerektiğini yineledi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 786 Filistinli öldü, 106 bin 188 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gas

Kaynak: AA

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