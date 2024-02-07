UNRWA Genel Komiseri Kuveyt Dışişleri Bakanı ile ortaklığı güçlendirmek için görüştü

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya ile ajansı desteklemek için ortaklığı güçlendirmenin yollarını ele aldı.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kuveyt'te Dışişleri Bakanı Yahya ile bir araya geldiğini belirtti.

Lazzarini, Bakan Yahya ile görüşmesinde, UNRWA'yı desteklemek için ortaklığı güçlendirmenin yollarını ele aldıklarını kaydetti.

Genel Komiser Lazzarini, Kuveytli bakanla yaptığı görüşmenin, birçok ülkenin ajansa sağlanan fonları askıya almasına işaret ederek, "UNRWA'nın olağanüstü zorluklarla karşı karşıya olduğu bir zamanda" gerçekleştiğini ifade etti.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.