UNRWA'ya Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

UNRWA'ya Destek Çağrısı

Lazzarini, İsrail'in UNRWA'ya yönelik yasa tasarılarının, mültecilere büyük zarar vereceğini belirtti.

30.10.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail Meclisinin Ajansın faaliyetlerinin durdurulmasını kapsayan yasa tasarılarını onaylamasına ilişkin, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun belirleyici müdahalesi olmadan UNRWA'nın görevini yerine getirmesi imkansız hale gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Meclisi'nin UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet göstermesini engellemeyi amaçlayan yasa tasarılarını kabul etmesine ilişkin BM 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang'a bir mektup yazdığını duyurdu.

UNRWA Genel Komiseri, İsrail Meclisinin onayladığı yasa tasarılarının Filistinlilerin mülteci statüsünü değiştirmeyeceğini, bu statünün UNRWA'nın hizmetlerinden bağımsız bir şekilde mevcut bulunduğunu vurguladı.

İsrail Meclisinin UNRWA'nın hizmetlerini sonlandırmayı hedefleyen yasa tasarılarına dikkati çeken Lazzarini, "Bu yasa tasarıları Filistinlilerin hayatlarına ve geleceklerine büyük zarar verecek. Bugün, bazılarının yarın öleceğini bildiğimiz halde Gazze'deki çocukların yüzlerine bakarken bile kurallara dayalı uluslararası düzen, BM'nin kurulmasına yol açan korkuların tekrarı ve bunların tekrarlanmasını önleme bağlılığının ihlaliyle çöküyor." ifadesini kullandı.

Lazzarini, BM üyesi devletlere "durumun ciddiyeti ve risklerle orantılı olarak UNRWA'ya destek olmak için harekete geçme" çağrısında bulundu.

Lazzarini yazdığı mektupta UNRWA'nın öneminden bahsederek, hizmetlerin sonlandırılması durumunda Gazze'ye UNRWA'ya dayalı yapılan yardımların akamete uğrayacağını kaydetti.

UNRWA'nın, BM tarihinde benzeri görülmemiş, fiziki, politik ve işlevsel bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını belirten Lazzarini, "BM Genel Kurulu'nun belirleyici müdahalesi olmadan UNRWA'nın görevini yerine getirmesi imkansız hale gelebilir." ifadesine yer verdi.

Lazzarini, İsrail Meclisinin kabul ettiği yasa tasarılarının, UNRWA'nın faaliyet yürütmesi için gerekli temel korumayı reddettiğinin altını çizerek, söz konusu tasarıların İsrailli yetkililerin UNRWA temsilcileriyle temas kurmasını ve Ajansın İsrail'de faaliyet göstermesini yasakladığını kaydetti.

İsrail Meclisi, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İsrail Meclisi, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNRWA'ya Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:03 Yasadışı bahis reklamı iki başkanın başını yaktı Yasadışı bahis reklamı iki başkanın başını yaktı
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
13:00 Erdoğan’dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk yorum Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum
12:33 Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin’in babasından kafa karıştıran sözler Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler
12:05 CHP’liler Ahmet Özer’e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
23:32 Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti
23:19 Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ’’üfürükçü’’ iddiasına yalanlama Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ''üfürükçü'' iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 16:09:48. #1.13#
SON DAKİKA: UNRWA'ya Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.