Ordu'da istinat duvarı çöktü, 48 daireli bina tahliye edildi - Son Dakika
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Ordu'da istinat duvarı çöktü, 48 daireli bina tahliye edildi

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Ordu'nun Ünye ilçesinde dün gece başlayan aşırı yağışlar nedeniyle bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 48 daireli bina boşaltıldı.

24.08.2024 17:46
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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 48 daireli bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

İlçenin Burunucu Mahallesi'nde 3 bloktan oluşan sitenin üst kısmındaki istinat duvarı çöktü. Sürüklenen toprak yığını, C Blok'taki 6 daireye zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ünye'de İstinat Duvarı Çöktü, 48 Daireli Bina Tahliye Edildi

48 DAİRELİK BİNA BOŞALTILDI

Olay sırasında dairelerde kimsenin bulunmadığını belirleyen ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. İnceleme yapan AFAD ekipleri, tedbir amacıyla 48 dairelik binanın boşaltılmasına karar vererek tahliye işlemini gerçekleştirdi. Konaklayacak yeri olmayan vatandaşların, AFAD tarafından yurtlara yerleştirileceği bildirildi.

Ünye'de İstinat Duvarı Çöktü, 48 Daireli Bina Tahliye Edildi

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AA muhabirine, 48 bağımsız bölümden oluşan C Blok'taki 6 dairenin, istinat duvarının çökmesi neticesinde zarar gördüğünü söyledi. Olay sırasında hasar alan dairelerde kimsenin bulunmadığını ifade eden Tavlı, dairelerden 39'unun dolu, 9'unun ise boş olduğunu vurguladı.

Ünye'de İstinat Duvarı Çöktü, 48 Daireli Bina Tahliye Edildi

"13 EYLÜL'E KADAR KONAKLAMA İMKANI SAĞLAYACAĞIZ"

Tavlı, inceleme neticesinde binanın tamamen boşaltılmasına karar verildiğinin altını çizerek "Ev sahibi olanlara AFAD'dan 24 bin lira, kiracılara ise 13 bin lira yardım kararı alındı. Yerleşecek yer bulamayanlara da Kredi Yurtlar Kurumunda 13 Eylül'e kadar konaklama imkanı sağlayacağız. Çökmeden kaynaklı rüsubatın kaldırılması ve temizlenmesi neticesinde yeniden bir projenin değerlendirilmesi lazım. Yeniden istinat duvarı yapılacaksa çalışılması ve yol alması için bir süre gerekli." dedi.

Ordu\'da istinat duvarı çöktü, 48 daireli bina tahliye edildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu'da istinat duvarı çöktü, 48 daireli bina tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferhat eser: almanyalı hans yaparsa çökmez ama Ordulu hasan yaparsa çöker acaba neden 19 3 Yanıtla
  • Aa: istinatin istinata ihtiyacı var 1 0 Yanıtla

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