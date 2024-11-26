Uraloğlu'ndan Metro ve Ulaşım Açıklamaları

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehir içi metrolardaki bütün yetkilerin büyükşehir ya da ilgili il belediyesinin sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Proje onaylama yetkisi Bakanlığımızdadır, o yetkiyi kullanırız. Eğer ilgili belediye bunun Bakanlık tarafından yapılmasını isterse, Cumhurbaşkanımız uygun görürse biz bunu yaparız." dedi.

Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

5G geçişinde yerliliğin dikkate alınması gerektiği konusundaki değerlendirmelerle ilgili Uraloğlu, "Bir taraftan evet yerliliği de zorlayalım ama bir taraftan da trendi kaçıralım istemiyoruz. Onun için onu optimize etmeye çalışma noktasındayız." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Türksat uydu ücretlerinin Anadolu'da yayın yapan televizyon kanallarına pahalı geldiği eleştirilerini dikkate alacaklarını ve değerlendireceklerini söyledi.

Malatya Çevre Yolu'nda 12 kilometrelik kesimi yakın zamanda açacaklarını belirten Uraloğlu, geri kalan 15 kilometrelik kısım için de çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

Uraloğlu, İzmir- Ankara Hızlı Tren Hattı'nın bitirilme tarihiyle ilgili çelişkili açıklamalar olduğu eleştirileriyle ilgili, "Sunumumuzdaki tarih sözleşmeye göre olandır. Biz Afyonkarahisar'a kadar olan kısmını 2026'da, tamamını da 2027'de bitirmeyi hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

Samsun-Sarp Demiryolu Projesi'nde hazırlıkların sürdüğünü anlatan Uraloğlu, projeyi yatırım programına alarak çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.

Rize Lojistik Merkezi'ni 2026'nın başında bitireceklerini dile getiren Uraloğlu, Antalya merkezdeki kavşakların ihalesini yaptıkları bilgisini vererek, "Sözde kalmayacak. Çalışma sezonu dolayısıyla iki yılda bitireceğiz. Antalya- Alanya Otoyolu'nu mevcut çevre yoluyla bağlantı yapacak şekilde tamamlamak şartıyla yine Alanya Çevre Yolu'yla bağlantı yapabilecek şekilde projenin boyunu kısaltarak fizibil hale getirdik. Ama bağlantıları da bu iki çevre yoluyla yapmış olacağız." diye konuştu.

"Antalya-Alanya yolu her türlü Sayıştay denetimine açık"

Ödemiş- Kiraz ve Belevi-Tire yolunu 2025'te bitireceklerini anlatan Uraloğlu, Bergama çevre yolunu da bitirdiklerini kaydetti.

Uraloğlu, Google algoritmalarının değiştirilmesiyle ilgili Google Türkiye ile konuyu takip ettiklerini, gerekirse Rekabet Kurumu ile bu konunun üzerine gideceklerini dile getirdi.

Elektrikli taşıtlar için 24 bin şarj soketini Türkiye'nin her yerinde devreye aldıkları bilgisini veren Uraloğlu, otobüs kazalarının önlenmesine ilişkin alınacak tedbirlere ilişkin bir soru üzerine şehirlerarası otobüslere kamera konulması noktasında bir düzenleme yapılacağını ifade etti.

Kahta-Siverek yolunun 10 kilometrelik varyant kesimini cumartesi günü açacaklarını ifade eden Uraloğlu, Antalya-Alanya yolunun her türlü Sayıştay denetimine açık olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, metro yapımlarıyla ilgili şöyle konuştu:

"Şehir içi metrolardaki bütün yetkiler büyükşehir ya da ilgili il belediyesinin sorumluluğundadır. Proje onaylama yetkisi Bakanlığımızdadır, o yetkiyi kullanırız. Eğer ilgili belediye bunun Bakanlık tarafından yapılmasını isterse, Cumhurbaşkanımız uygun görürse biz bunu yaparız. Ocak 2019'da Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizde ve bu yönetmeliği biz o zaman çıkardık. 'Oralar CHP'ye geçecekse biz şimdiden ön alalım' mı dedik."

Ankara-İzmir Hızlı Treni'nde mesafenin 624 kilometre olduğunu belirten Uraloğlu, sürenin 3,5 saat olacağını, bunda bir değişiklik ve kısaltma bulunmadığını söyledi.

Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Ankara-Samsun hızlı tren hattının Çorum'a kadarki kısmının ihalesini bu senenin sonuna kadar, önümüzdeki sene de Samsun'a kadarki bölümün ihalesini yapmış olacağız. Geminbeli Tüneli 2025'te bitiyor. Çakırgöl Kayak Merkezi ile ilgili çalışmalar kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın takibinde biz yolunu yaptık. Uşak Havaalanı, uçuşlara açıktır. Talep olması durumunda uçuşlar yapılabilecek. Balıkesir merkez havaalanında uçuşlar açık. Oradaki hava operatörleri eğer talep ederseler biz hemen seferlerini başlatabiliriz."

Görüşmelerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yanı sıra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

(Bitti)