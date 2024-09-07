Ayanis'te Urartuların Eserleri Bulundu - Son Dakika
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Ayanis'te Urartuların Eserleri Bulundu

Ayanis\'te Urartuların Eserleri Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van'daki Ayanis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda Urartulara ait 3 bronz kalkan ve bir bronz miğferin bulunduğunu açıkladı.

07.09.2024 09:46
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van'daki Ayanis Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda Urartuların baştanrısı Haldi'ye ithaf edilen 3 bronz kalkan ile bir bronz miğferin ortaya çıkarıldığını bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen ve sürelerini 12 aya çıkardıkları kazı çalışmalarında her geçen gün yeni bir nadide eserin gün ışığına kavuştuğunu belirtti.

Anadolu tarihinin kadim uygarlıklarından Urartu Krallığının son büyük kenti olan ve günümüzden 2 bin 700 yıl öncesine tarihlenen Ayanis Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda yeni eserlere ulaşıldığını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Urartuların baştanrısı Haldi'ye ithaf edilen 3 adet bronz kalkan ile bir adet bronz miğfer kazılarda ortaya çıkan yeni eserler oldu. Ayanis'te tanrı Haldi'ye adanan anıtsal tapınak kompleksinde gerçekleştirilen kazılarda bulunan eserler Urartu metal işçiliğinin zenginliğini ve ulaştığı seviyeyi yansıtıyor. Eserlerin gün ışığına kavuşmasında emeği olan ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ayanis'te Urartuların Eserleri Bulundu - Son Dakika

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