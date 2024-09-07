Ürdün'den Eygi Cinayetine Şiddetli Kınama - Son Dakika
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Ürdün'den Eygi Cinayetine Şiddetli Kınama

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi kınadı. Açıklamada, bu eylemin Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olan kişilere yönelik bir 'iğrenç suç' olduğu vurgulandı. Ürdün, uluslararası toplumu İsrail'in saldırılarını durdurmaya ve suçların faillerini hesap vermeye zorlamaya çağırdı.

07.09.2024 01:16
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Ürdün, işgal altındaki Batı Şeria'da aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin halkıyla dayanışma içindeki kişiyi hedef alan "bu iğrenç suçun" en güçlü şekilde kınandığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'da masum sivillere karşı devam eden ihlallerinin bir parçası olduğu vurgulanan bu suçun, "İsrail hükümetinin, nefreti körükleyen ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri, Filistinlileri ve kendi bağımsız devletlerini kurarak meşru haklarını elde etme konusunda Filistin halkıyla dayanışma içinde olan herkesi hedef alıp öldürmeye teşvik eden aşırıcılık politikasının yansıması" olduğu vurgulandı.

Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkının maruz kaldığı baskı ve ihlallere karşı uluslararası toplumun hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, uluslararası topluma "İsrail'i Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve Batı Şeria'da süren gerilimi durdurmaya zorlama ve Filistin halkına karşı işlenen suçların faillerinden hesap sorma" çağrısı yapıldı.

İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA

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