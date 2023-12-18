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Ürdün Başbakanı Filistinlilerin yerinden edilmesine karşı çıkıyor - Son Dakika
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Ürdün Başbakanı Filistinlilerin yerinden edilmesine karşı çıkıyor

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine yol açacak koşullar yaratılmasına yönelik her türlü girişimi reddettiklerini yineledi. Hasavne, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmak ve İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözüme ulaşmak için çaba sarf edeceklerini belirtti.

Ürdün Başbakanı Filistinlilerin yerinden edilmesine karşı çıkıyor
18.12.2023 - 13:32,
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AMMAN, 18 Aralık (Xinhua) -- Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine yol açacak koşullar yaratılmasına yönelik her türlü girişimi reddettiklerini yineledi.

Devlete ait Petra Haber Ajansı'na göre, başbakan Pazar günü gerçekleşen kabine toplantısı sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Hasavne, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yerinden edilmelere yol açacak her türlü girişime karşı uluslararası duruşun net olduğuna dikkat çekti.

İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı devam etmekte olan acımasız saldırılarını ve suçlarını, ayrıca Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı şiddeti durdurmak amacıyla Ürdün'ün uluslararası desteği harekete geçirme çabalarının altını çizen Hasavne, ülkesinin Filistinlilere gerekli yardımı sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Başbakan, Gazze'de sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması ve ardından belli bir takvime dayalı ciddi siyasi sürece dönülmesi için çaba sarf etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Hasavne ayrıca, İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözüme ulaşılmasının bölgede hakiki güvenlik, istikrar ve barışın tesis edilmesine yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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Aralık, Gazze, Ürdün, Son Dakika

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