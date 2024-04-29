Ürdün Başbakanı: Filistinlilerin yerinden edilmesi barış anlaşmasının ihlali olur - Son Dakika
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Ürdün Başbakanı: Filistinlilerin yerinden edilmesi barış anlaşmasının ihlali olur

Ürdün Başbakanı: Filistinlilerin yerinden edilmesi barış anlaşmasının ihlali olur

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, Filistinlilerin yerinden edilmesinin, İsrail'in 1994 yılında Ürdün ile imzaladığı barış anlaşmasının ihlali anlamına geleceğini belirterek buna müsaade etmeyeceklerini söyledi. Hasavne, Suudi Arabistan'da düzenlenen Uluslararası Riyad Ekonomi Forumu'nda konuştu. Ürdün Başbakanı, 'Filistinlilerin zorla ya da gönüllü olarak sürgün edilmesine hazırlık niteliğindeki şartların yaratılmasına karşı uyarıda bulunuyoruz ve bu, (Filistin) davasının tasfiyesine yol açacaktır.' dedi. Hasavne, 'Bu, asla izin vermeyeceğimiz bir kırmızı çizgi ve barış anlaşmasının ihlali. Filistin davasının çökertilmesine izin verilemez.' şeklinde konuştu.

29.04.2024 14:38
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Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, Filistinlilerin yerinden edilmesinin, İsrail'in 1994 yılında Ürdün ile imzaladığı barış anlaşmasının ihlali anlamına geleceğini belirterek buna müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Hasavne, Suudi Arabistan'da düzenlenen Uluslararası Riyad Ekonomi Forumu'nda konuştu.

Ürdün Başbakanı, "Filistinlilerin zorla ya da gönüllü olarak sürgün edilmesine hazırlık niteliğindeki şartların yaratılmasına karşı uyarıda bulunuyoruz ve bu, (Filistin) davasının tasfiyesine yol açacaktır." dedi.

Hasavne, "Bu, asla izin vermeyeceğimiz bir kırmızı çizgi ve barış anlaşmasının ihlali. Filistin davasının çökertilmesine izin verilemez." şeklinde konuştu.

"Refah'a yönelik saldırının bir felaket olacağı" uyarısında bulunan, "ateşkes için baskı yapılması ve insani yardımın Gazze'ye geçişine izin verilmesi" çağrısında bulunan Hasavne, altyapı ve kamu tesislerinin hedef alınması sonucu Gazze'deki yıkımın maliyetinin 18 milyar doları aştığını ifade etti.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu.

İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Riyad Ekonomi Forumu özel oturumunda dün yaptığı konuşmada, "Gazze'deki (saldırılarını) bitirdikten sonra İsrail'in Batı Şeria'ya yönelip halkını Ürdün'e sınır dışı etmesinden endişe duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Abbas, 2,2 milyon Filistinlinin ülke dışına sürülmesi ve Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin işgal edilmesi konusunda uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Filistin, Ekonomi, İsrail, Riyad, Ürdün, Politika, Güncel, Son Dakika

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