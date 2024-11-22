Ürdün'den Gazze'ye Abluka Eleştirisi

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AMMAN, 22 Kasım (Xinhua) -- Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi (sağda) ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ürdün'ün başkenti Amman'da ortak basın toplantısı düzenledi, 21 Kasım 2024.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri yerinden ederek "etnik temizlik" uygulamak amacıyla bölgeye yardım girişimlerine abluka uyguladığını söyledi. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)