Ürdün'den İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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Ürdün'den İsrail'e Sert Tepki

Ürdün\'den İsrail\'e Sert Tepki

Ürdün, İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakına yönelik çağrısını ırkçı ve tahrik edici olarak kınadı.

12.11.2024 11:19
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AMMAN, 12 Kasım (Xinhua) -- Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in kısa süre önce İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakı yönünde yaptığı çağrıyı "aşırılık yanlısı, tahrik edici ve ırkçı" olarak niteleyerek kınadı.

Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamada Smotrich'in yerleşim yeri inşaatlarının genişletilmesini savunması kınanarak bunun uluslararası hukukun doğrudan ihlali ve Filistinlilerin, başkenti Doğu Kudüs olan ve 1967 sınırlarını temel alan bağımsız bir devlet kurma hakkının çiğnenmesi anlamına geldiği ifade edildi.

Bakanlık sözcüsü Süfyan Kudat, açıklamada Ürdün'ün bu tür söylemleri kategorik olarak reddettiğini yineleyerek İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiçbir egemenliğinin olmadığını vurguladı.

Kudat, söz konusu ifadelerin, İsrail'in yerleşim faaliyetleriyle birlikte değerlendirildiğinde uluslararası hukuku ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarının demografik ve coğrafi karakterini değiştirmeyi amaçlayan önlemleri kınayan 2334 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının açık bir ihlali olduğunun altını çizdi.

2334 sayılı karar, Uluslararası Adalet Divanı'nın tavsiye görüşüyle birlikte işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm İsrail yerleşimlerinin yasadışı olduğunu ortaya koyuyor. Bakanlık, bu görüş ve kararın İsrail'in işgali ile yerleşim politikalarının ve her türlü ilhak girişimlerinin yasadışı olduğunu teyit ettiğini belirtti.

Kudat, uluslararası topluma Gazze Şeridi'nde ve Lübnan'daki askeri operasyonlarına sonra verme, Batı Şeria'da gerilimi düşürme ve Filistinlilerin gerekli şekilde korunmasını sağlama konusunda İsrail'e baskı yaparak hukuki ve ahlaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua

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