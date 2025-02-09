Ürdün'den Netanyahu'ya Sert Tepki - Son Dakika
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Ürdün'den Netanyahu'ya Sert Tepki

Ürdün, Netanyahu'nun Filistin devletini Suudi Arabistan'da kurma önerisini kınadı.

09.02.2025 12:21
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Ürdün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulması yönündeki kışkırtıcı açıklamalarını en güçlü şekilde kınadığını duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistinlilerin kendi topraklarında bağımsız ve egemen bir devlet kurma hakkına sahip olduğu vurgulandı.

Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulmasına yönelik açıklamalarının provokatif ve kışkırtıcı olduğu, bu tür açıklamaların uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını açıkça ihlal ettiği belirtildi.

İsrail hükümetinin, uluslararası hukuka ve egemen devletlerin haklarına saygı göstermeyen bu tür açıklamalarla bölgedeki gerilimi tırmandırdığı, bu açıklamaların barışa karşı olan zihniyeti yansıttığı ve bölgedeki huzursuzluğu artırmaya yönelik olduğu kaydedildi.

Ürdün hükümetinin Suudi Arabistan'la tam destek ve dayanışma içinde olduğu, dünyanın da bu sorumsuz açıklamalara karşı güçlü bir tepki göstermesi gerektiği ifade edildi.

İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı işgalin ve insan hakları ihlallerinin, bölgedeki çatışmaların temel kaynağı olduğu belirtilirken, Filistin halkının, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması hakkının kararlılıkla savunulduğu vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında son olarak, İsrail'in Batı Şeria'daki işgalci ve yıkıcı politikalarını derhal durdurması gerektiği, bu politikaların Filistin halkının topraklarını gasbetmeye yönelik olduğu ve barışın önündeki en büyük engeli oluşturduğu kaydedildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da 7 Şubat'ta İsrail'in Kanal 14 televizyonuna yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan'ı hedef almıştı.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulması şartı sunmasına ilişkin görüşü sorulan Netanyahu, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) Geniş topraklara sahipler." ifadesini kullanmıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise İsrail Başbakanı'na sert tepki göstererek, Netanyahu'nun açıklamalarının işgalci İsrail'in Gazze'de artan suçlarını örtbas etmeye yönelik bir çaba olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

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