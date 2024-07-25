Ürdün'den Suriyeli Mültecilerin Ülkelerine Dönüşü Artıyor - Son Dakika
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Ürdün'den Suriyeli Mültecilerin Ülkelerine Dönüşü Artıyor

Ürdün\'den Suriyeli Mültecilerin Ülkelerine Dönüşü Artıyor

2024'ün ilk altı ayında Ürdün'den toplam 3.162 Suriyeli mülteci ülkelerine dönmek üzere ayrıldı. Bu rakam, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 63'lük bir artışa işaret ediyor. Ürdün, Suriye krizinin başladığı 2011 yılından bu yana 628.000'den fazlası UNHCR'ye kayıtlı 1,3 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yaptı.

25.07.2024 14:09
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AMMAN, 25 Temmuz (Xinhua) -- 2024'ün ilk altı ayında toplam 3.162 Suriyeli mülteci ülkelerine dönmek üzere Ürdün'den ayrıldı. Bu rakam 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 63'lük bir artışa işaret ediyor.

Ürdün devletine ait El Mamlaka TV'nin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) dayandırdığı Çarşamba günkü haberine göre, 2024 yılının ilk yarısında 19.729 Suriyeli mültecinin Ürdün, Mısır, Lübnan, Türkiye ve Irak'tan ülkelerine döndüğü belirtildi.

2023 yılında diğer ülkelerden Suriye'ye dönen Suriyeli mülteci sayısı 37.552 iken, bu sayı 2022 yılında 50.966 olarak gerçekleşmişti.

Resmi rakamlara göre Ürdün, Suriye krizinin başladığı 2011 yılından bu yana 628.000'den fazlası UNHCR'ye kayıtlı 1,3 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yaptı.

BM tarafından geçtiğimiz yıl yapılan bir anket, Ürdün'deki Suriyeli mültecilerin yüzde 97'sinin önümüzdeki 12 ay içinde ülkelerine dönmeyi düşünmediklerini gösterdi.

Kaynak: Xinhua

Suriye, Ürdün, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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