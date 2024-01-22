Ürdün Dışişleri Bakanı İsrail\'e Yaptırım Çağrısı Yaptı

Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in "iki devletli çözümü" reddetmesinin bölgenin geleceğini tehlikeye attığını belirterek barış içinde bir arada yaşama yolunu engelleyen tarafa yaptırım uygulanmasını istedi.

Safedi, Orta Doğu'da "iki devletli çözüm" gündemiyle Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılımı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik mevcut politikalarını ve saldırılarını eleştiren Safedi, İsrail'in "iki devletli çözümü" reddetmesinin bölgenin geleceğini tehlikeye attığını, daha karmaşık ve tehlikeli hale getirdiğini vurguladı.

Safedi, uluslararası toplumun Orta Doğu'daki tek çıkış yolu olarak "iki devletli çözümde" fikir birliğine vardığını hatırlatarak, "Tüm dünya, ileriye giden tek yolun iki devletli çözüm olduğunu söylüyor ve İsrail hükümeti buna 'Hayır' diyorsa tüm uluslararası topluma meydan okuyor demektir. Bence dünyanın, bölgenin barış, onur ve güvenlik içinde yaşama hakkından yana tavır almasının ve bölge halklarının barış ve güvenlik içinde yaşama hakkını reddeden tarafa karşı önlemler almasının zamanı gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Mevcut diplomatik süreçler boşa çıktı" eleştirisi

Saldırıların durdurulması, daha fazla yıkım olmasının önlenmesi ve "iki devletli çözümün" uygulanması için ortak plan uygulanmasının aciliyetini vurgulayan Safedi, mevcut diplomatik süreçlerin boşa çıktığını belirtti.

Safedi, AB'nin Orta Doğu için önemli bir partner olduğuna dikkati çekerek Birlik'teki mevkidaşlarını uluslararası hukuku ve adaleti kararlı şekilde desteklemeye, derhal ateşkes sağlanması ve insani yardımın Gazze'ye ulaşması için ortak çaba sarf etmeye çağırdı.

Kamuoyunda İsrail'in saldırıları söz konusu olduğunda uluslararası hukukun uygulanmadığına yönelik "çifte standart" eleştirilerinin normal olduğuna dikkati çeken Safedi, "Unutmayın, 25 bin kişi öldürüldü ve bunların yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bu, nasıl kabul edilebilir? Bu, nasıl normalleştirilir?" dedi.