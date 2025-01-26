Ürdün, Filistinlilerin Tehcirini Reddetti

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin Filistinlilerin topraklarında kalma hakkını destekleme konusundaki kararlılığını vurgulayarak Filistinlilerin tehcir edilmesine yönelik her türlü girişimi reddettiğini belirtti.

Safedi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü'ne geçici olarak atadığı Sigrid Kaag ile Amman'da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Safedi, "Bizim sabitelerimiz ortadadır. Filistinlilerin topraklarındaki istikrarı Ürdün'ün sabitesidir ve değişmemiştir, değişmeyecektir." dedi.

Ürdün Dışişleri Bakanı, "Tehciri reddedişimiz değişmeyen sabitemizdir ve hepimizin arzuladığı barış ve istikrarın gerçekleşmesi için zorunludur." ifadelerini kullandı.

Safedi, "Filistin sorununun çözümü Filistin'dedir. Ürdün Ürdünlülerin, Filistin Filistinlilerindir." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Safedi ayrıca ülkesinin Gazze'ye mümkün olabilecek en büyük miktarda insani yardımı iletmeyi sürdüreceğini ve bölgede barışı sağlamak için ABD yönetimiyle birlikte çalışmayı arzuladığını dile getirdi.

Trump, Filistinlilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi çağrısında bulunmuştu

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.

Bu konuyu Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, "Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." demişti.