Ürdün, Gazze'ye 50 yardım kamyonu gönderdi - Son Dakika
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Ürdün, Gazze'ye 50 yardım kamyonu gönderdi

Ürdün Haşimi Hayır Kurumu, Gazze Şeridi'ndeki insani krizi hafifletmek amacıyla bölgeye 50 yardım kamyonu gönderdi. Yardım operasyonu, Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak gerçekleştirildi. Konvoyda gıda, tıbbi malzeme, dezenfektan, battaniye, yatak, giysi ve ayakkabı gibi yardım malzemeleri yer aldı. Ürdün Haşimi Hayır Kurumu Genel Sekreteri Hüseyin El-Şibli, Gazze Şeridi'ne giriş yapan toplam yardım kamyonu sayısının 2.563'e ulaştığını ve Mısır'ın El-Ariş Havaalanı üzerinden de 53 uçak dolusu yardımın bölgeye ulaştırıldığını söyledi.

12.07.2024 12:03
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AMMAN, 12 Temmuz (Xinhua) -- Ürdün Haşimi Hayır Kurumu tarafından Gazze Şeridi'ndeki insani krizi hafifletmek amacıyla bölgeye 50 yardım kamyonu gönderildi. Yardım operasyonu, Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak Perşembe günü gerçekleştirildi.

Ürdün devletine ait Petra Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre konvoyda gıda, tıbbi malzeme, dezenfektan, battaniye, yatak, giysi ve ayakkabı gibi yardım malzemeleri yer aldı.

Dünya Gıda Programı ile işbirliği içinde hazırlanan sevkiyata Filistin Çocuklara Yardım Fonu, Sınır Tanımayan Doktorlar, Filistin Tıbbi Yardım Derneği ve birkaç başka kuruluş da destek verdi.

Ürdün Haşimi Hayır Kurumu Genel Sekreteri Hüseyin El-Şibli, Gazze Şeridi'ne giriş yapan toplam yardım kamyonu sayısının 2.563'e ulaştığını ve Mısır'ın El- Ariş Havaalanı üzerinden de 53 uçak dolusu yardımın bölgeye ulaştırıldığını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Mısır, Gazze, Ürdün, Ariş, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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